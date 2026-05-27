Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”

Ionuț Negoiță, fostul acționar al celor de la Dinamo, a vorbit despre finala barajului pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida are o miză extrem de importantă pentru „câini”, care au ca obiectiv revenirea în Europa după 9 ani, iar Negoiță a subliniat că misiunea acestora nu va fi deloc ușoară.

Ionuț Negoiță: „Va fi un meci extrem de echilibrat și complicat”

„Eu îl văd greu, dar îmi doresc să câștige Dinamo. Nu cred că pleacă din postura de favorită, va fi un meci extrem de echilibrat și complicat.

Fără discuție că da (n.r. - sezonul ar putea fi considerat unul bun, cu o calificare în Conference League). După mult timp, să meargă în cupele europene, e o realizare foarte importantă, mai ales după interdicțiile care au fost, motive de insolvență și așa mai departe, s-ar începe o etapă mai interesantă.

Mie-mi place ce se întâmplă, un loc patru nu sună deloc rău, mai ales că în Cupă am fost foarte aproape să mergem în finală, unde se putea întâmpla orice, se putea câștiga chiar.

Dinamo, anul ăsta, a arătat bine, sunt încântat de ce se întâmplă și ar fi foarte important să se califice în cupele europene”, a spus Ionuț Negoiță, potrivit sport.ro.

Dinamo participa pentru ultima dată în cupele europene în anul 2017, când Ionuț Negoiță încă se afla la conducerea clubului, fiind acționar în perioada 2013-2018.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport