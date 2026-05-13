alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 09:56
  • Mulți îl vedeau devorat de presiunea Interului. Iar el le-a răspuns cu o performanță unică în fotbalul peninsular.

Da, Italia! Un român te-a cucerit definitiv. Cristi Chivu este antrenorul anului. Campion în Serie A și câștigătorul Cupei cu Inter.

Chivu a reușit ceea ce părea imposibil

Probabil, nimeni se aștepta la o asemenea performanță la primul lui sezon complet ca antrenor. Mulți îl vedeau devorat de presiunea clubului nerazzurro.

Un antrenor fericit: Cristi Chivu, în mijlocul nerazzurrilor. Și Cupa Italiei e a lui. Foto: Imago

Aproape un debutant în fotbalul profesionist ca antrenor, cu numai 13 meciuri în campionat, la Parma, vine pe „Meazza” și face eventul? E posibil? Este!

Nu doar că a rezistat presiunii, a folosit presiunea ca propulsor spre trofee.

Campion cu 15 puncte avans, Cupa cucerită pe terenul rivalilor

Titlul a fost al lui cu trei etape înainte de sfârșit, iar acum, când mai sunt două meciuri de Serie A, are 15 puncte avans.

Coppa Italia nu putea fi a lui altfel, trebuia să realizeze și în această competiție ceva special. A reușit.

Chivu, atent cum continuă Dumfries această acțiune în finala Cupei Italiei. Foto: Imago

A învins-o pe Lazio în finală la ea acasă, pe „Olimpico”. 2-0 în ultimul act al Cupei, după 3-0 pe același teren sâmbătă, în Serie A. 5-0 în patru zile împotriva lazialilor, la Roma.

Miercuri, adversarii au tras prima oară la poartă exact când se încheia prima repriză. Șut pe lângă poartă! Asta spune totul despre Interul lui Chivu.

Unicul Chivu. Pentru Inter. Pentru Italia

Ceea ce a făcut acum Chivu, acest event ca antrenor, nu a mai fost văzut la Inter de 16 ani. De la echipa „triplei”, în care același Chivu era jucător.

Chivu-Chivu, jucător 2010-antrenor 2026, pentru triumful acestor culori împletite: negru și albastru.

Și, peste toate, există o performanță pe care Italia nu a văzut-o niciodată.

Nimeni nu avea event și ca jucător, și ca antrenor în Peninsulă. Chivu are acum acest event. E unic.

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Radu Naum: O noapte la capodoperă

