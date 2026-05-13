Mulți îl vedeau devorat de presiunea Interului. Iar el le-a răspuns cu o performanță unică în fotbalul peninsular.

Da, Italia! Un român te-a cucerit definitiv. Cristi Chivu este antrenorul anului. Campion în Serie A și câștigătorul Cupei cu Inter.

Chivu a reușit ceea ce părea imposibil

Probabil, nimeni se aștepta la o asemenea performanță la primul lui sezon complet ca antrenor. Mulți îl vedeau devorat de presiunea clubului nerazzurro.

Un antrenor fericit: Cristi Chivu, în mijlocul nerazzurrilor. Și Cupa Italiei e a lui. Foto: Imago

Aproape un debutant în fotbalul profesionist ca antrenor, cu numai 13 meciuri în campionat, la Parma, vine pe „Meazza” și face eventul? E posibil? Este!

Nu doar că a rezistat presiunii, a folosit presiunea ca propulsor spre trofee.

Campion cu 15 puncte avans, Cupa cucerită pe terenul rivalilor

Titlul a fost al lui cu trei etape înainte de sfârșit, iar acum, când mai sunt două meciuri de Serie A, are 15 puncte avans.

Coppa Italia nu putea fi a lui altfel, trebuia să realizeze și în această competiție ceva special. A reușit.

Chivu, atent cum continuă Dumfries această acțiune în finala Cupei Italiei. Foto: Imago

A învins-o pe Lazio în finală la ea acasă, pe „Olimpico”. 2-0 în ultimul act al Cupei, după 3-0 pe același teren sâmbătă, în Serie A. 5-0 în patru zile împotriva lazialilor, la Roma.

Miercuri, adversarii au tras prima oară la poartă exact când se încheia prima repriză. Șut pe lângă poartă! Asta spune totul despre Interul lui Chivu.

Unicul Chivu. Pentru Inter. Pentru Italia

Ceea ce a făcut acum Chivu, acest event ca antrenor, nu a mai fost văzut la Inter de 16 ani. De la echipa „triplei”, în care același Chivu era jucător.

Chivu-Chivu, jucător 2010-antrenor 2026, pentru triumful acestor culori împletite: negru și albastru.

Și, peste toate, există o performanță pe care Italia nu a văzut-o niciodată.

Nimeni nu avea event și ca jucător, și ca antrenor în Peninsulă. Chivu are acum acest event. E unic.