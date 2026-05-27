Ferrari Luce, eșec răsunător! FOTO: Acțiunile constructorului italian s-au prăbușit, după lansarea primului model electric: „Prăjitor de pâine de lux”

Ferrari a prezentat, marți, modelul Luce, primul automobil complet electric din istoria constructorului italian.

Cu toate că mașina impresionează prin specificațiile tehnice (1.035 de cai putere, patru motoare electrice și o viteză maximă de 310 km/h), reacțiile publicului și ale specialiștilor sunt dure.

Lansarea modelului Ferrari Luce 2027 își propunea să fie unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei.

Este, însă, un eșec răsunător și a devenit rapid subiect de ironii pe rețelele sociale, unde mulți fani au susținut că mașina nu arată deloc ca un Ferrari.

Ferrari Luce, primul model electric al constructorului italian, eșec răsunător!

Constructorul italian încearcă să demonstreze că poate păstra performanța extremă și exclusivitatea chiar și într-o eră fără motoare termice.

Din punct de vedere tehnic, Ferrari Luce este unul dintre cele mai puternice modele produse vreodată constructorul italian: 1.035 CP, tracțiune integrală prin patru motoare electrice și performanțe comparabile cu cele ale hypercar-urilor moderne și are o autonomie de 530 km.

Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și doar al doilea cu 4 uși, ceea ce sugerează că este destinat familiilor super-bogate, mai degrabă decât pasionaților de mașini sport, scrie The Guardian.

Celălalt model cu patru uși al Ferrari este Purosangue, un SUV lansat în 2022.

Publicul însă n-a putut trece peste design. Silueta înaltă, proporțiile neobișnuite și partea frontală minimalistă au generat un val de comentarii acide online.

„Pare un Ferrari proiectat integral în airplane mode”, a scris un utilizator pe X, în timp ce alții au comparat mașina cu „un prăjitor de pâine de lux” sau chiar cu „un minivan creat de Apple”.

590.000 de euro e prețul de pornire pentru Ferrari Luce

Admiratorii Ferrari au fost deranjați mai ales de pierderea identității vizuale a Ferrari: „un design care seamănă mai degrabă cu un gadget tech decât cu un supercar italian” e unul dintre comentarii.

Design-ul modelului Ferrari Luce, realizat de foști designeri Apple

Controversa a fost amplificată și de faptul că Ferrari nu a proiectat modelul prin propria divizie de design, Ferrari Centro Stile, coordonată de Flavio Manzoni.

Exteriorul și interiorul Ferrari Luce au fost realizate împreună cu agenția LoveFrom, fondată de fostul șef de design Apple, Jony Ive, și designerul industrial Marc Newson.

În interviurile acordate după prezentare, Flavio Manzoni a explicat că arhitectura electrică a permis o reinterpretare completă a proporțiilor tradiționale Ferrari. Potrivit acestuia, noua platformă a făcut posibilă mutarea habitaclului mai aproape de partea frontală și adoptarea unei forme aerodinamice diferite.

Criticii spun însă că Ferrari a căzut în aceeași capcană în care au intrat deja alți producători premium, precum Mercedes-Benz sau Jaguar, care au fost criticați pentru designurile „sterile” ale modelelor electrice, scrie hotcars.com.

Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după lansarea Luce, primul electric din istorie

Potrivit datelor publicate marți, acțiunile Ferrari listate la Milano au scăzut cu aproximativ 8%, în timp ce titlurile tranzacționate în SUA au pierdut aproape 4% după prezentarea oficială a noului model electric.

Pe termen de 12 luni, acțiunea Ferrari este deja în scădere cu peste 32%.

Producătorul auto era evaluat la 56 de miliarde de euro înainte de lansare.

Obiectivul Ferrari este ca până în 2030 să aibă o gamă de 40% modele cu motor cu ardere internă, 40% hibride și 20% complet electrice.

Investitorii sunt preocupați inclusiv de costurile ridicate ale dezvoltării tehnologiei electrice și de riscul ca Ferrari să își piardă exclusivitatea și identitatea tradițională.

Papa Leon a testat noul Ferrari Luce

O delegație Ferrari i-a prezentat noul model Luce și Papei Leon, care a avut ocazia să „inspecteze” bolidul.

Sanctitatea Sa a examinat mașina în prezența președintelui Ferrari, John Elkann, și a pilotului de teste al fabricii, Raffaele De Simone, la reședința sa de vară de la Castel Gandolfo, în sudul Romei.

În semn de omagiu, John Elkann i-a dăruit Papei volanul mașinii.

A fost o emoție deosebită și o imensă onoare să-l întâlnesc pe Sanctitatea Sa alături de colegii mei de la Ferrari. A fost un moment de o valoare umană și simbolică extraordinară, care i-a inspirat pe toți angajații companiei noastre să-și continue drumul cu pasiune, responsabilitate și încredere în viitor. O ocazie care va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră și în istoria Ferrari John Elkann, președinte Ferrari

Pope Leo XIV tests drives the new Ferrari Luce, the Prancing Horse's first fully electric car, and its first with five seats.



The Pope didn’t get to keep the car, probably didn’t like the handling, you know prefers American, however Ferrari President John Elkann gave the car's… pic.twitter.com/3R181O9FsG — Catholic Sat (@CatholicSat) May 26, 2026

