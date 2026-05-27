„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”

Gigi Becali (67 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Dennis Politic (26 de ani), jucător pe care l-a dorit insistent în urmă cu an, dar care nu a reușit să se impună din mai multe motive.

Fostul atacant de la Dinamo a bifat foarte puține minute în acest sezon, iar recent au apărut mai multe informații conform cărora ar refuza să revină la FCSB, cu dorința de evolua sub formă de împrumut și sezonul viitor.

Gigi Becali: „Habar nu am ce face. Se dă accidentat”

Politic s-a confruntat frecvent cu accidentări, însă patronul de la FCSB îl acuză acum că, de fapt, acesta nu ar avea probleme medicale.

„Nu știu, habar nu am ce face el. Se dă accidentat, nu știu. Este jucătorul nostru în continuare, dar se dă accidentat, că cică el nu poate săracul.

Cum să reziliem (n.r. - contractul)? Am dat aproape două milioane pe el. Asta e, am fost păcălit, am fost păcălit. Am dat și lovituri, asta e”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Accidentarea lui Dennis Politic din meciul UTA Arad - Hermannstadt 3-2

În vara lui 2025, FCSB a plătit 900.000 de euro pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo și l-a cedat pe Alexandru Musi în tabăra lui Kopic.

Fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” nu s-a integrat la noua sa echipă și a fost împrumutat în această iarnă la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

620 de minute a jucat Dennis Politic în acest sezon al Ligii 1, în 9 apariții pentru FCSB și 6 pentru FC Hermannstadt

