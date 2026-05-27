Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a dispus măsuri neașteptate împotriva unor branduri mari din industria pariurilor.

Site-urile și aplicațiile celor de la Betano, Maxbet și Mr. Bit au fost suspendate.

Detalii despre motive, mai jos în articol.

În prima parte a zilei de ieri, clienții unuia dintre cei mai mari operatori de pariuri sportive din România au fost surprinși să constate că platforma online era inaccesibilă. Mai exact, suspendată de autorități!

Clienții Betano erau întâmpinați pe site și în aplicație cu acest mesaj:

Care a fost explicația ONJN, autoritate aflată în subordinea Guvernului?

„Prin deciziile Comitetului de Supraveghere adoptate în ședința din 18.05.2026, a fost dispusă suspendarea activității pentru trei platforme de jocuri de noroc online, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Măsura de suspendare are ca obiectiv principal conformarea operatorilor la cadrul legal și protejarea participanților la joc”, a transmis ONJN către GOLAZO.ro.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a transmis către redacție și numele celor 3 companii vizate de recenta decizie. E vorba despre firmele care operează brandurile:

Betano

Maxbet

Mr. Bit

Măsura a fost aceeași în cazul tuturor celor trei companii și anume „suspendarea autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc la distanță pentru o perioadă de 10 ore”.

Cum decizia trebuia pusă în aplicare „la ora 00:00 a zilei următoare celei în care operatorul economic a luat cunoștință de decizia de suspendare”, practic platformele au fost închise la miezul nopții și repuse în funcțiune în jurul orei 10:00 dimineața.

Betano și-a ispășit suspendarea ieri, în timp ce Maxbet și Mr. Bit au făcut-o azi, pentru că au primit decizia autorităților cu o zi mai târziu.

Măsurile dispuse nu vizează un anumit tip de operator, o anumită dimensiune comercială sau un anumit brand, ci conduita concretă constatată în activitatea de supraveghere și control. Vom continua să aplicăm aceleași criterii de supraveghere și control tuturor organizatorilor, indiferent de dimensiunea operatorului sau de brandul sub care acesta operează Vlad Soare, președinte ONJN, într-o declarație pentru GOLAZO.ro

Motivele suspendării au fost diferite. Iată ce reguli a încălcat fiecare casă de pariuri, conform ONJN:

Betano : nerespectarea prevederilor privind autoexcluderea jucătorilor, mecanism esențial pentru protecția persoanelor vulnerabile și pentru prevenirea participării la joc a persoanelor care au optat pentru restricționarea accesului. Amendă: 50.000 de lei

: nerespectarea prevederilor privind autoexcluderea jucătorilor, mecanism esențial pentru protecția persoanelor vulnerabile și pentru prevenirea participării la joc a persoanelor care au optat pentru restricționarea accesului. Amendă: 50.000 de lei Maxbet : neîndeplinirea obligațiilor privind acordarea unui premiu, urmată de închiderea abuzivă a contului de joc, cu afectarea drepturilor participantului. Amendă: 60.000 de lei

: neîndeplinirea obligațiilor privind acordarea unui premiu, urmată de închiderea abuzivă a contului de joc, cu afectarea drepturilor participantului. Amendă: 60.000 de lei Mr. Bit: încălcări referitoare la permiterea accesului pe platformă al unui jucător aflat într-o altă jurisdicție, în condiții contrare cadrului legal aplicabil, precum și propriului regulament de joc al operatorului. Amendă: 50.000 de lei

Toate cele 3 branduri de pariuri sancționate sunt implicate în sportul românesc prin parteneriate comerciale cu cluburi, federații sau competiții.

ONJN a adăugat că, anul trecut, într-o situație similară (suspendare temporară a activității) s-au mai aflat Stanleybet, LuckySeven și Winbet.

Explicațiile Maxbet:

„Maxbet confirmă că a pus în aplicare suspendarea temporară de 10 ore dispusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în conformitate cu cadrul legal aplicabil și în termenul prevăzut de lege.

Cazul vizează o dispută privind o reclamație a unui jucător, având legătură cu măsuri de verificare a plăților și integritate tranzacțională.

În acest caz, Maxbet nu a acționat arbitrar sau la propria discreție. Măsurile adoptate de companie au fost impuse de obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, prevenirea fraudelor și regulile de conformitate aplicabile operatorilor licențiați de jocuri de noroc și comercianților care procesează plăți cu cardul.

Aceste obligații și proceduri sunt reflectate în mod transparent în Termenii și Condițiile operatorului, aprobate în cadrul de licențiere din România.

În cazul procedurii de suspendare, Maxbet a prezentat documentație extinsă și probe care susțin poziția companiei și demonstrează că măsurile adoptate au fost atât necesare, cât și obligatorii din punct de vedere legal în cadrul obligațiilor de conformitate aplicabile.

Considerăm totodată că prezentarea publică a cazului ca fiind o „închidere abuzivă a contului” este eronată din punct de vedere factual și profund regretabilă.

Legislația din România nu oferă un mecanism efectiv pentru suspendarea măsurii temporare până la soluționarea cauzei de către instanțele competente. Ca urmare, Maxbet a fost obligată să implementeze suspendarea imediat.

Fondurile jucătorilor nu au fost niciun moment în pericol, iar clienții pot continua să aibă deplină încredere în siguranța și integritatea platformei.

Maxbet rămâne pe deplin angajată față de conformitate, joc responsabil, măsuri antifraudă și integritatea pieței licențiate de jocuri de noroc din România”.

