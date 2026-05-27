Rațiu, al 20-lea român în finală! Analiză GOLAZO.ro. Ce au făcut stranierii în cupele europene din 1990. Câți au câștigat trofee!
Rațiu, aplaudându-i parcă pe câștigătorii Chivu (Liga Campionilor), Drăgușin (Europa League) și Lucescu (Cupa UEFA). Fotomontaj GOLAZO.ro
Conference League

alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 12:20
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 13:53
  • Andrei Rațiu joacă astăzi, la 27 de ani, finala Conference League cu Rayo. 
  • Cum se împart cei 20 de români care au atins ultimul act al unor cupe europene după 1990. 
  • Crystal Palace - Rayo Vallecano este diseară, la Leipzig, de la ora 22:00 (liveSCORE pe GOLAZO.ro, în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1). 
Într-un an în care a ratat cu naționala calificarea la Campionatul Mondial, Andrei Rațiu a reușit cea mai mare performanță a carierei.

Miercuri, 27 mai 2026, fundașul dreapta va juca finala Conference League. Și este considerat arma secretă a lui Rayo Vallecano în meciul decisiv de la Leipzig împotriva lui Crystal Palace.

Rațiu ar putea fi al 11-lea jucător român care câștigă o finală europeană după 1990

„Tricolorul” e al 20-lea român care atinge ultimul act al unei cupe europene din 1990.

Concluzia analizei GOLAZO.ro în acești 36 de ani pentru toate competițiile continentale:

  • Am avut 17 jucători în finală, 10 câștigători, 7 pe teren. Rațiu poate fi al 11-lea care cucerește trofeul. 
  • Un antrenor câștigător. 
  • Doi arbitri, în patru finale. Istvan Kovacs a fost delegat la toate cele trei: Champions, Europa League și Conference. 

Trei au cucerit Liga. Adi Ilie a pierdut două finale. Alt arbitru după 30 de ani

Care au fost reprezentanții fotbalului nostru în finalele Europei.

CCE / LIGA CAMPIONILOR

  • 1991: Miodrag Belodedici (campion la 27 de ani, Steaua Roșie Belgrad) - 0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille; a înscris la loviturile de departajare. 
  • 1994: Florin Răducioiu (campion la 24 de ani, AC Milan) - 4-0 cu Barcelona; nu a fost pe foaia meciului. 
  • 1995: Ion Crăciunescu (arbitru, 44 de ani) - Ajax - AC Milan 1-0. 
  • 2000: Adrian Ilie (26 de ani, Valencia) - 0-3 cu Real Madrid; a intrat în minutul 69. 
  • 2001: Adrian Ilie (27 de ani, Valencia) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Bayern; nu a fost pe foaia meciului. 
  • 2010: Cristian Chivu (campion la 29 de ani, Inter Milano) - 2-0 cu Bayern; titular, schimbat în minutul 68. 
  • 2025: Istvan Kovacs (arbitru, 40 de ani) - PSG - Inter Milano 5-0. 
4 jucători români
au jucat finala Cupei sau Ligii Campionilor (Ilie, de două ori), trei câștigători, doi pe teren. Plus doi arbitri

Șase din zece au învins. Plus Lucescu

CUPA UEFA-EUROPA LEAGUE

  • 2000: Gică Hagi (campion la 35 de ani, Galatasaray) / Gică Popescu (campion la 32 de ani, Galatasaray) - 0-0, 4-1 la penaltyuri cu Arsenal; Popescu, integralist, gol la loviturile de departajare, Hagi, „roșu” în minutul 94.  
  • 2001: Cosmin Contra (25 de ani, Alaves) - 4-5 după prelungiri cu Luverpool; integralist.
  • 2005: Marius Niculae (24 de ani, Sporting Lisabona) - 1-3 cu TSKA Moscova; a intrat în minutul 73.
  • 2009: Răzvan Raț (campion la 28 de ani, Shakhtar) / Mircea Lucescu (antrenor campion la 63 de ani, Shakhtar) - 2-1 cu Bremen după prelungiri; Raț, integralist.
  • 2011: Cristian Săpunaru (campion la 27 de ani, FC Porto) - 1-0 cu Braga; integralist.
  • 2014: Raul Rusescu (campion la 25 de ani, FC Sevilla) - 0-0, 4-2 la penaltyuri cu Benfica; nu a fost pe foaia meciului. 
  • 2015: Alexandru Vlad (25 de ani, Dnipro) - 2-3 cu Sevilla; rezervă.
  • 2022: Ianis Hagi (23 de ani, Rangers) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Frankfurt; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).
  • 2024: Istvan Kovacs (arbitru, 39 de ani) - Atalanta - Leverkusen 3-0.
  • 2025: Radu Drăgușin (campion la 23 de ani, Tottenham) - 1-0 cu Manchester United; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).
10 jucători români
au disputat finala Cupei UEFA/Europa League, 6 au cucerit trofeul, 4 pe teren. Un antrenor câștigător, plus un arbitru

Numai Dan Petrescu în finala Cupei Cupelor. Cu trofeu. Trei în Conference

CONFERENCE LEAGUE

  • 2022: Valentin Cojocaru (26 de ani, Feyenoord) - 0-1 cu AS Roma; rezervă. 
  • 2022: Istvan Kovacs (arbitru, 37 de ani) - AS Roma - Feyenoord 1-0. 
  • 2026: Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano) - împotriva lui Crystal Palace. 
2 jucători
români (al doilea e acum in finală) și un arbitru am avut în finala Conference

CUPA CUPELOR

  • 1998: Dan Petrescu (campion la 30 de ani, Chelsea) - 1-0 cu Stuttgart; titular, „roșu” în minutul 85.

