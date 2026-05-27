Andrei Rațiu joacă astăzi, la 27 de ani, finala Conference League cu Rayo.

Cum se împart cei 20 de români care au atins ultimul act al unor cupe europene după 1990.

Crystal Palace - Rayo Vallecano este diseară, la Leipzig, de la ora 22:00 (liveSCORE pe GOLAZO.ro, în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1).

Într-un an în care a ratat cu naționala calificarea la Campionatul Mondial, Andrei Rațiu a reușit cea mai mare performanță a carierei.

Miercuri, 27 mai 2026, fundașul dreapta va juca finala Conference League. Și este considerat arma secretă a lui Rayo Vallecano în meciul decisiv de la Leipzig împotriva lui Crystal Palace.

Rațiu ar putea fi al 11-lea jucător român care câștigă o finală europeană după 1990

„Tricolorul” e al 20-lea român care atinge ultimul act al unei cupe europene din 1990.

Concluzia analizei GOLAZO.ro în acești 36 de ani pentru toate competițiile continentale:

Am avut 17 jucători în finală, 10 câștigători, 7 pe teren. Rațiu poate fi al 11-lea care cucerește trofeul.

Doi arbitri, în patru finale. Istvan Kovacs a fost delegat la toate cele trei: Champions, Europa League și Conference.

Trei au cucerit Liga. Adi Ilie a pierdut două finale. Alt arbitru după 30 de ani

Care au fost reprezentanții fotbalului nostru în finalele Europei.

CCE / LIGA CAMPIONILOR

1991: Miodrag Belodedici (campion la 27 de ani, Steaua Roșie Belgrad) - 0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille; a înscris la loviturile de departajare.

- 0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille; a înscris la loviturile de departajare. 1994: Florin Răducioiu (campion la 24 de ani, AC Milan) - 4-0 cu Barcelona; nu a fost pe foaia meciului.

- 4-0 cu Barcelona; nu a fost pe foaia meciului. 1995: Ion Crăciunescu (arbitru, 44 de ani) - Ajax - AC Milan 1-0.

- Ajax - AC Milan 1-0. 2000: Adrian Ilie (26 de ani, Valencia) - 0-3 cu Real Madrid; a intrat în minutul 69.

- 0-3 cu Real Madrid; a intrat în minutul 69. 2001: Adrian Ilie (27 de ani, Valencia) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Bayern; nu a fost pe foaia meciului.

Cristi Chivu, cu trofeul Ligii Campionilor, în 2010. Foto: Imago

2010: Cristian Chivu (campion la 29 de ani, Inter Milano) - 2-0 cu Bayern; titular, schimbat în minutul 68.

- 2-0 cu Bayern; titular, schimbat în minutul 68. 2025: Istvan Kovacs (arbitru, 40 de ani) - PSG - Inter Milano 5-0.

4 jucători români au jucat finala Cupei sau Ligii Campionilor (Ilie, de două ori), trei câștigători, doi pe teren. Plus doi arbitri

Șase din zece au învins. Plus Lucescu

CUPA UEFA-EUROPA LEAGUE

2000: Gică Hagi (campion la 35 de ani, Galatasaray) / Gică Popescu (campion la 32 de ani, Galatasaray) - 0-0, 4-1 la penaltyuri cu Arsenal; Popescu, integralist, gol la loviturile de departajare, Hagi, „roșu” în minutul 94.

- 0-0, 4-1 la penaltyuri cu Arsenal; Popescu, integralist, gol la loviturile de departajare, Hagi, „roșu” în minutul 94. 2001: Cosmin Contra (25 de ani, Alaves) - 4-5 după prelungiri cu Luverpool; integralist.

- 4-5 după prelungiri cu Luverpool; integralist. 2005: Marius Niculae (24 de ani, Sporting Lisabona) - 1-3 cu TSKA Moscova; a intrat în minutul 73.

- 1-3 cu TSKA Moscova; a intrat în minutul 73. 2009: Răzvan Raț (campion la 28 de ani, Shakhtar) / Mircea Lucescu (antrenor campion la 63 de ani, Shakhtar) - 2-1 cu Bremen după prelungiri; Raț, integralist.

Cupa UEFA cucerită de Mircea Lucescu alături de Răzvan Raț la Shakhtar. Foto: Imago

2011: Cristian Săpunaru (campion la 27 de ani, FC Porto) - 1-0 cu Braga; integralist.

- 1-0 cu Braga; integralist. 2014: Raul Rusescu (campion la 25 de ani, FC Sevilla) - 0-0, 4-2 la penaltyuri cu Benfica; nu a fost pe foaia meciului.

- 0-0, 4-2 la penaltyuri cu Benfica; nu a fost pe foaia meciului. 2015: Alexandru Vlad (25 de ani, Dnipro) - 2-3 cu Sevilla; rezervă.

- 2-3 cu Sevilla; rezervă. 2022: Ianis Hagi (23 de ani, Rangers) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Frankfurt; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).

- 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Frankfurt; nu a fost pe foaia jocului (accidentat). 2024: Istvan Kovacs (arbitru, 39 de ani) - Atalanta - Leverkusen 3-0.

Radu Drăgușin a suferit ruptura de ligamente încrucișate tocmai într-un meci de Europa League în sezonul în care Tottenham a cucerit trofeul. Foto: Imago

2025: Radu Drăgușin (campion la 23 de ani, Tottenham) - 1-0 cu Manchester United; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).

10 jucători români au disputat finala Cupei UEFA/Europa League, 6 au cucerit trofeul, 4 pe teren. Un antrenor câștigător, plus un arbitru

Numai Dan Petrescu în finala Cupei Cupelor. Cu trofeu. Trei în Conference

CONFERENCE LEAGUE

2022: Valentin Cojocaru (26 de ani, Feyenoord) - 0-1 cu AS Roma; rezervă.

- 0-1 cu AS Roma; rezervă. 2022: Istvan Kovacs (arbitru, 37 de ani) - AS Roma - Feyenoord 1-0.

- AS Roma - Feyenoord 1-0. 2026: Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano) - împotriva lui Crystal Palace.

2 jucători români (al doilea e acum in finală) și un arbitru am avut în finala Conference

CUPA CUPELOR

1998: Dan Petrescu (campion la 30 de ani, Chelsea) - 1-0 cu Stuttgart; titular, „roșu” în minutul 85.

