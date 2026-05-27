- Andrei Rațiu joacă astăzi, la 27 de ani, finala Conference League cu Rayo.
- Cum se împart cei 20 de români care au atins ultimul act al unor cupe europene după 1990.
- Crystal Palace - Rayo Vallecano este diseară, la Leipzig, de la ora 22:00 (liveSCORE pe GOLAZO.ro, în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1).
Într-un an în care a ratat cu naționala calificarea la Campionatul Mondial, Andrei Rațiu a reușit cea mai mare performanță a carierei.
Miercuri, 27 mai 2026, fundașul dreapta va juca finala Conference League. Și este considerat arma secretă a lui Rayo Vallecano în meciul decisiv de la Leipzig împotriva lui Crystal Palace.
Rațiu ar putea fi al 11-lea jucător român care câștigă o finală europeană după 1990
„Tricolorul” e al 20-lea român care atinge ultimul act al unei cupe europene din 1990.
Concluzia analizei GOLAZO.ro în acești 36 de ani pentru toate competițiile continentale:
- Am avut 17 jucători în finală, 10 câștigători, 7 pe teren. Rațiu poate fi al 11-lea care cucerește trofeul.
- Un antrenor câștigător.
- Doi arbitri, în patru finale. Istvan Kovacs a fost delegat la toate cele trei: Champions, Europa League și Conference.
Trei au cucerit Liga. Adi Ilie a pierdut două finale. Alt arbitru după 30 de ani
Care au fost reprezentanții fotbalului nostru în finalele Europei.
CCE / LIGA CAMPIONILOR
- 1991: Miodrag Belodedici (campion la 27 de ani, Steaua Roșie Belgrad) - 0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille; a înscris la loviturile de departajare.
- 1994: Florin Răducioiu (campion la 24 de ani, AC Milan) - 4-0 cu Barcelona; nu a fost pe foaia meciului.
- 1995: Ion Crăciunescu (arbitru, 44 de ani) - Ajax - AC Milan 1-0.
- 2000: Adrian Ilie (26 de ani, Valencia) - 0-3 cu Real Madrid; a intrat în minutul 69.
- 2001: Adrian Ilie (27 de ani, Valencia) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Bayern; nu a fost pe foaia meciului.
- 2010: Cristian Chivu (campion la 29 de ani, Inter Milano) - 2-0 cu Bayern; titular, schimbat în minutul 68.
- 2025: Istvan Kovacs (arbitru, 40 de ani) - PSG - Inter Milano 5-0.
4 jucători români
au jucat finala Cupei sau Ligii Campionilor (Ilie, de două ori), trei câștigători, doi pe teren. Plus doi arbitri
Șase din zece au învins. Plus Lucescu
CUPA UEFA-EUROPA LEAGUE
- 2000: Gică Hagi (campion la 35 de ani, Galatasaray) / Gică Popescu (campion la 32 de ani, Galatasaray) - 0-0, 4-1 la penaltyuri cu Arsenal; Popescu, integralist, gol la loviturile de departajare, Hagi, „roșu” în minutul 94.
- 2001: Cosmin Contra (25 de ani, Alaves) - 4-5 după prelungiri cu Luverpool; integralist.
- 2005: Marius Niculae (24 de ani, Sporting Lisabona) - 1-3 cu TSKA Moscova; a intrat în minutul 73.
- 2009: Răzvan Raț (campion la 28 de ani, Shakhtar) / Mircea Lucescu (antrenor campion la 63 de ani, Shakhtar) - 2-1 cu Bremen după prelungiri; Raț, integralist.
- 2011: Cristian Săpunaru (campion la 27 de ani, FC Porto) - 1-0 cu Braga; integralist.
- 2014: Raul Rusescu (campion la 25 de ani, FC Sevilla) - 0-0, 4-2 la penaltyuri cu Benfica; nu a fost pe foaia meciului.
- 2015: Alexandru Vlad (25 de ani, Dnipro) - 2-3 cu Sevilla; rezervă.
- 2022: Ianis Hagi (23 de ani, Rangers) - 1-1, 4-5 la penaltyuri cu Frankfurt; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).
- 2024: Istvan Kovacs (arbitru, 39 de ani) - Atalanta - Leverkusen 3-0.
- 2025: Radu Drăgușin (campion la 23 de ani, Tottenham) - 1-0 cu Manchester United; nu a fost pe foaia jocului (accidentat).
10 jucători români
au disputat finala Cupei UEFA/Europa League, 6 au cucerit trofeul, 4 pe teren. Un antrenor câștigător, plus un arbitru
Numai Dan Petrescu în finala Cupei Cupelor. Cu trofeu. Trei în Conference
CONFERENCE LEAGUE
- 2022: Valentin Cojocaru (26 de ani, Feyenoord) - 0-1 cu AS Roma; rezervă.
- 2022: Istvan Kovacs (arbitru, 37 de ani) - AS Roma - Feyenoord 1-0.
- 2026: Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano) - împotriva lui Crystal Palace.
2 jucători
români (al doilea e acum in finală) și un arbitru am avut în finala Conference
CUPA CUPELOR
- 1998: Dan Petrescu (campion la 30 de ani, Chelsea) - 1-0 cu Stuttgart; titular, „roșu” în minutul 85.