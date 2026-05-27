„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova" Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există"
O parte dintre stranierii Universității Craiova, de la stânga la dreapta: Oleksandr Romanchuk, Pavlo Isenko, Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova" Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există"

alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 09:21
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 10:39
  • Anzor Mekvabishvili a vorbit în Georgia despre viitorul său la Universitatea Craiova, lăsând de înțeles că o plecare în această vară nu este exclusă.
Mijlocașul Anzor Mekvabishvili (24 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova în sezonul în care oltenii au cucerit titlul după 35 de ani, a vorbit despre viitorul său și a lăsat de înțeles că despărțirea de campioana României este o variantă reală.

Anzor Mekvabishvili, înaintea amicalului Georgia - România: „Nu știu dacă voi rămâne la Craiova”

Aflat în cantonamentul naționalei Georgiei pentru amicalul cu România, programat marți, 2 iunie, la Tbilisi, Anzor Mekvabishvili a acordat un interviu publicației georgiene Lelo, în care a recunoscut că există interes din străinătate și că nu știe dacă va continua în Bănie și în sezonul următor.

„Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova”, a declarat Mekvabishvili.

În ultimele luni, fotbalistul Universității a atras atenția unor cluburi precum AEK Atena și Getafe. Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, nu ar fi dispus să renunțe ușor la internaționalul georgian, legat prin contract până în 2028.

Transferat în 2024 de la Dinamo Tbilisi pentru 750.000 de euro, georgianul și-a crescut rapid cota în Superligă, iar evoluțiile sale au atras atenția inclusiv în afara României.

„Campionatul României m-a ajutat să fac un pas înainte”

Mekvabishvili consideră că mutarea la Craiova a fost o alegere importantă pentru dezvoltarea sa.

„Aveam neapărat nevoie de o schimbare de mediu. Orice fotbalist are nevoie de schimbări și să ajungă într-un loc unde să se regăsească. La Craiova am găsit un mediu bun și o echipă bună.

Cred că liga română este una dintre cele mai bune pentru a face pasul spre un nivel superior. La meciuri vine multă lume, jocurile sunt foarte dinamice și evoluează fotbaliști de nivel ridicat. Asta m-a ajutat să fac un pas înainte”, a spus georgianul pentru presa din țara sa.

1,5 milioane de euro
este cota de piață pe care o are Anzor Mekvabishvili, conform site-ului de specialitate Transfermarkt

„România este o națională peste nivelul mediu din Europa”

Anzor Mekvabishvili a vorbit și despre partida amicală pe care Georgia o va disputa pe 2 iunie împotriva României și a avut numai cuvinte de laudă la adresa „tricolorilor”.

Mijlocașul Universității Craiova consideră că România este una dintre echipele solide ale Europei și se așteaptă la un duel echilibrat.

„Este o echipă foarte interesantă și destul de puternică. La fel ca noi, au jucat la Campionatul European, au trecut de grupe și au ajuns în optimi. Este o națională peste nivelul mediu din Europa. Cred că va ieși un meci bun.

Gheorghe Hagi a convocat 6 jucători de la Universitatea Craiova și cred că 3-4 dintre ei vor fi titulari”, a declarat Mekvabishvili pentru publicația Lelo.

Între timp, numărul tricolorilor de la Craiova a ajuns la șapte, după ce Adrian Rus a fost chemat în lot în locul accidentatului Bogdan Racovițan.

Naționala Georgiei este în reconstrucție

Internaționalul georgian a vorbit și despre transformările prin care trece naționala Georgiei după EURO 2024, în condițiile în care nu mai puțin de 12 jucători, inclusiv aproape întreaga linie defensivă, au ieșit din circuitul primei reprezentative.

„Cred că naționala are nevoie de puțin timp ca să se omogenizeze, pentru că au plecat mulți jucători și nu este ușor să-i înlocuiești.

Dar această nouă echipă are un potențial foarte mare de progres. Naționala este pe drumul cel bun și cred că rezultatele pe care și le dorește toată lumea vor reveni”, a precizat Anzor Mekvabishvili.

Georges Mikautadze ratează amicalul Georgia - România

La meciul cu România, naționala Georgiei nu se va putea baza pe atacantul Georges Mikautadze, de la Villareal. Fotbalistul lansat de Loți Boloni, la Metz, a acuzat probleme medicale în timpul meciului disputat duminică în ultima etapă din LaLiga, cu Atletico Madrid (5-1).

După duelul cu România, Georgia va disputa încă un meci de verificare, împotriva Bahrainului, pe 5 iunie, la Tbilisi. Selecționata pregătită de Willy Sagnol își continuă astfel pregătirile pentru viitoarea ediție a Ligii Națiunilor, unde va întâlni Ungaria, Ucraina și Irlanda de Nord.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

