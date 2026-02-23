Luni, 23 februarie, este o zi cu puține meciuri din campionatele de top ale Europei.

*articol publicitar

Pentru Biletul zilei la pariuri azi am ales 4 selecții cu care am obținut cota finală 5.82. Meciurile vizate sunt FCSB vs Metaloglobus, Everton vs Manchester United, Fenerbahce vs Kasimpasa și Fiorentina vs Pisa.

Biletul Zilei XBets.ro – luni, 23 februarie 2026 – cota 5.82

Meci Pronostic Cotă FCSB vs Metaloglobus Victorie FCSB fără gol primit 1.64 Everton vs Manchester United X2 & peste 1,5 goluri 1.52 Fenerbahce vs Kasimpasa 1 & peste 1,5 goluri Fenerbahce 1.40 Fiorentina vs Pisa 1 1.67

Fenerbahce vs Kasimpasa – primul meci de pe Biletul Zilei XBets.ro

Fenerbahce a fost demolată pe propriul teren de Nottingham Forest în meciul tur din Play-off-ul UEFA Europa League. Cu calificarea în optimile întrecerii continentale compromisă, Fener se va concentra pe campionat, unde are șanse reale la titlu. Astăzi, de la ora 19:00, pe Chobani Stadiul Fenerbahce Sukru Sarakoglu vine Kasimpasa.

Fenerbahce este pe locul al doilea în Superlig, la 3 puncte de liderul Galatasaray. Cu o victorie în această seară elevii lui Domenico Tedesco i-ar egala pe cei de la Galata, dar ar rămâne tot pe locul al doilea. Kasimpasa a câștigat ultimul meci de campionat, dar este pe locul 17, cu doar 19 puncte. Fenerbahce nu trebuie să rateze oportunitatea de a adăuga 3 puncte la zestrea sa.

PONT: Fenerbahce vs Kasimpasa – 1 & peste 1,5 goluri Fenerbahce – cota 1.40

Fiorentina vs Pisa – derby toscan pentru evitarea retrogradării

În al doilea meci de pe Biletul Zilei XBets.ro, pe Stadio Artemio Franchi se vor înfrunta Fiorentina și Pisa. Meciul dintre cele două echipe toscane începe la ora 19:30. Ambele echipe sunt în zona retrogradării. Fiorentina este pe locul 18 cu 21 de puncte, în timp ce Pisa este pe 19, cu doar 15 puncte.

Gazdele dau semne că și-ar reveni. Bilanțul lor în 2026 în campionat este de 3 victorii, 3 remize și două înfrângeri. Cu o victorie în meciul cu Pisa ei ar părăsi după mult timp locurile care duc în Serie B. Misiunea pare una la îndemână în condițiile în care adversara de azi, echipa la care evoluează tricolorul Marius Marin, este una complet ieșită din formă, cu doar 4 remize în 8 meciuri disputate în acest an.

PONT: Fiorentina vs Pisa – 1 solist – cota 1.67

FCSB vs Metaloglobus – campioana încă mai speră la Play-off

Puțini s-au gândit la scenariul în care campioana Superligii din 2025 nu va prinde play-off-ul în următorul sezon. Astăzi, FCSB va juca ultimul meci al etapei a 28-a. Înaintea startului care se va da la ora 20:00, campioana este pe locul 10, cu 40 de puncte. Cu cele 3 puncte puse în joc în partida cu Metaloglobus, ultima clasată în Liga 1, echipa antrenată de cipriotul Elias Charalambous ar urca pe 7, la 3 puncte de locul 6, ocupat momentan de FC Argeș.

În tur Metaloglobus a câștigat surprinzător meciul cu campioana. Doar 15 puncte a acumulat echipa lui Mihai Teja în 27 de meciuri și pare că s-a resemnat cu retrogradarea. Metaloglobus a pierdut toate cele 6 partide de campionat jucate în acest an, iar FCSB are o oportunitate excelentă pentru revanșă și pentru a forța clasarea în extremis printre primele 6 echipe.

PONT: FCSB vs Metaloglobus – FCSB câștigă fără să primească gol – cota 1.64

Everton vs Manchester United – continuă Carrick seria bună pe banca „diavolilor”?

4 victorii și o remiză este bilanțul lui Michael Carrick de când a preluat conducerea lui Manchester United. Printre echipele învinse se numără Manchester City, Arsenal și Tottenham. În această seară Manchester United o înfruntă pe Everton, echipă de mijlocul clasamentului. Meciul se joacă pe Hill Dickinson Stadium și începe la ora 22:00.

Everton vizează cupele europene în viitorul sezon, dar înfrângerea de pe propriul teren cu Bournemouth le-a cam tăiat din elan fotbaliștilor antrenați de David Moyes. Revenirea este una dificilă, în condițiile în care Manchester United este singura echipă din Premier League care nu a pierdut în 2026.

PONT: Everton vs Manchester United – X2 și peste 1,5 goluri – cota 1.52

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment.