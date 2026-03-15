„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda

Fernando Alonso (44 de ani), pilotul Aston Martin, a fost nevoit să abandoneze cursa din Marele Premiu al Chinei.

Plecat din pole-position, Kimi Antonelli (19 ani), puștiul de la Mercedes, a obținut prima victorie a carierei.

Aston Martin s-a confruntat cu probleme la motorul Honda încă dinaintea primei curse a sezonului, cea din Australia, iar acestea au continuat și în etapa a doua, forțându-l pe pilotul spaniol să renunțe.

Fernando Alonso: „ Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele”

Alonso a concurat pentru doar 32 de tururi dintre cele 56 ale cursei din China, fiind nevoit să renunțe din cauza vibrațiilor tot mai violente, produse de motorul Honda.

„M-am retras pentru că vibrațiile motorului erau diferite astăzi, excesive. Și din turul 20 am început să nu-mi mai simt mâinile și picioarele.

Așa că, odată ce am rămas cu un tur în urmă și am rămas ultimii după Safety Car, cu anvelopele uzate, nu prea avea sens să continui să termin cursa, având în vedere că nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele”, a declarat Alonso pentru DAZN, potrivit mundodeportivo.com.

Întrebat și despre cum va aborda Aston Martin etapa viitoare, din Japonia, pilotul a transmis:

„Planurile echipei? Întrebați echipa. Planurile mele până la cursa din Japonia sunt foarte clare: să mă duc acasă, să mă odihnesc, să mă antrenez din greu, să mă pregătesc cum trebuie pentru cursă și să sperăm că și Honda își va face temele, ca să putem vedea progrese în Japonia”.

Comunicatul transmis de Aston Martin

Informați de ambii piloți despre aceste probleme, încă dinaintea sezonului, oficialii Aston Martin au transmis acum următoarele:

„Vibrațiile au părut mai puternice astăzi decât în ​​orice altă sesiune din acest weekend, așa că trebuie să investigăm de ce s-a întâmplat asta.

Este clar că avem nevoie de mai mult timp pentru a repara totul, dar vom încerca din nou peste două săptămâni în Japonia”, se arată în comunicatul echipei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport