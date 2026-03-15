Drăgușin, intervenție magistrală în prelungiri! Tottenham, remiză mare cu Liverpool, pe Anfield, obținută în minutul 90!

LIVERPOOL - TOTTENHAM 1-1. Echipa lui Radu Drăgușin (24 de ani) a obținut un rezultat de egalitate pe Anfield, în etapa #30 din Premier League.

Fundașul echipei naționale a României a fost integralist în partida contra „cormoranilor”.

Tottenham, remiză mare pe Anfield

Spurs a început prost meciul, fiind condusă încă din minutul 18, după ce Dominik Szoboszlai a reușit un nou gol fantastic, din lovitură liberă.

Maghiarul a trimis perfect balonul peste zid, portarul Vicario nereușind să intervină, astfel că Liverpool a intrat în avantaj încă din prima repriză.

În minutul 34, Radu Drăgușin a degajat greșit balonul în aut, iar la faza următoare a avut o intrare dură la care arbitrul Chris Kavanagh a dictat lovitură liberă.

Deși faza nu a reprezentat un pericol real pentru poarta lui Tottenham, antrenorul Igor Tudor a fost surprins de camerele TV cum striga la Drăgușin, semn că l-a nemulțumit felul în care stoperul român a gestionat faza.

Drăgușin, intervenție magistrală în prelungiri!

Când partida era pe final, Kolo Muani și-a depășit adversarul la marginea careului, i-a pasat perfect lui Richarlison, liber în fața porții.

Brazilianul a profitat de această șansă și l-a învins pe Alisson, reușind să aducă un punct pentru echipa sa.

În minutul 6 al prelungirilor, Liverpool a avut o ocazie uriașă de a câștiga dar Radu Drăgușin a intervenit perfect și a blocat șutul lui Hugo Ekitike.

Ca urmare a acestui rezultat, Tottenham ocupă locul 16 în Premier League, la un punct distanță de locurile retrogradabile, în timp ce Liverpool se află pe poziția a cincea.

