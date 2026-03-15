La primul meci pe banca FCSB-ului Mirel Rădoi a ales o formulă de start în care experiența a fost elementul principal.

Nu mai puțin de șase dintre cei 11 titulari au trecut de vârsta de 30 de ani.

E vorba despre Vali Crețu, Graovac, Radunovici, Chiricheș, Cisotti și Florin Tănase.

Iar la meciul cu Metaloglobus, până la sistemul ales, se observă primele detalii care demonstrează faptul că Gigi Becali nu mai are nicio implicare în alegerea primului 11.

Revine Chiricheș

Una dintre surprizele echipei de start este revenirea lui Vlad Chiricheș în primul 11. Fundașul central fusese trecut la un moment dat pe linie moartă de patronul Gigi Becali, iar acum apare din nou titular în centrul liniei mediene, pentru prima dată după înfrângerea cu FC Argeș.

Acel meci, primul din 2026 pentru FCSB, s-a încheiat cu un eșec 0-1, un rezultat care a complicat și mai mult șansele echipei la play-off.

Chiricheș a fost atunci puternic criticat, iar Becali a mers până la a sugera că ar trebui să plece sau chiar să se retragă.

Tot Matei Popa titular

În poarta campioanei, Rădoi a ales din nou să meargă pe mâna tânărului Matei Popa, care rămâne titular în detrimentul lui Târnovanu, până de curând unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului.

Decizia poate sugera și lipsa de încredere a tehnicianului în alte variante U21 din lot, necesare pentru respectarea regulii.

Nici Toma și nici David Popa nu par, în acest moment, soluții care să îl convingă pe fostul selecționer să le ofere un rol important.

Mihai Popescu, revenire în lot

O altă veste importantă este revenirea în lot a lui Mihai Popescu, unul dintre stoperii de bază ai echipei în sezonul trecut.

Fundașul central de 32 de ani nu a mai jucat din 12 octombrie, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în meciul României cu Austria, câștigat cu 1-0.

Popescu a fost operat la Roma de profesorul Pier Paolo Mariani, la renumita clinică Villa Stuart, iar perioada de recuperare l-a ținut departe de teren aproximativ cinci luni.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport