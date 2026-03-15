Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”

Dinamo a fost dezavantajată clar de arbitraj în duelul cu Rapid de aseară, 2-3.

Reacțiile jucătorilor, antrenorului Kopic și președintelui Nicolescu, venite imediat după meci, au taxat erorile brigăzii conduse de Istvan Kovacs.

Aceste declarații au fost dure, dar în limita decenței. La televiziunea clubului însă, lucrurile au luat o altă turnură.

„ Să-i dea cineva lui Kovacs un tricou cu Rapid”

Aflați în studioul 48TV pentru emisiunea de final de meci, „Zi de Dinamo”, realizatorii Cătălin Alexandru, Ștefan Știucă și Sorin Badea au avut un discurs agresiv în direct, presărat cu vulgarități.

„Domnul și doamna Șucu, vă rog eu frumos, pregătiți o serie de 4-5 tricouri vișinii, frumoase, faceți-i-le cadou lui Istvan. Să-i dea cineva acestui om un tricou cu Rapid.

Nu vă e rușine? Vă p****i pe munca noastră, vă c****i pe efortul jucătorilor, vă p****i pe ce construim aici?

Nicolescu nu e președintele Uniunii Patronatelor? E o situație că nu e miliardar? Ce vă deranjează? Să facem cum a făcut Dănuț Coman? Ce trebuie să se întâmple? De ce vă bateți joc de noi?

Ne cerem scuze că suntem în starea asta, pur și simplu nu putem înțelege. E viciere de rezultat”, a spus Știucă.

Acesta a fost completat de Badea: „N-am mai văzut de pe vremea Cooperativei așa ceva. Istvan, ești o mizerie de arbitru! Ești un încrezut, un arogant. Se vede cum arbitrează acolo și cum vine în țară, cu aerele pe care și le dă.

Lasă-ne! E infect ceea ce faci. E bagabonțeală. Lasă-ne, Vassaras! De-asta e președintele CCA, așa s-a ajuns să avem arbitri pe unde sunt, cu toate greșelile”.

„E foarte greu să comentezi meciul în aceste condiții. Nu suntem doriți în această bătălie. Ne lasă în fundul gol, scuzați-mi expresia, pentru meciul cu Craiova. Duțu a jucat extraordinar și a luat roșu direct, stă două etape”, a adăugat și Alexandru.

