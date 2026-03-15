„De ce avem VAR în România?" Ionuț Lupescu ridică miza după scandalul de la Rapid - Dinamo: „Dacă pierdem calificarea cu Turcia după o astfel de decizie?"

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 12:18
  • RAPID - DINAMO 3-2. Ionuț Lupescu (55 de ani), fost mare internațional român, a declarat că nu înțelege de ce sistemul VAR nu a intervenit la cea mai controversată fază a meciului.

Momentul care a stârnit controverse a fost golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila în minutul 67. Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă centralul Istvan Kovacs a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza.

Rapid - Dinamo 3-2. Ionuț Lupescu: „De ce avem VAR în România?”

„E greu de spus acum, Dinamo a pierdut un meci, dar Rapid nu a fost mai bună. Asta nu înseamnă că Rapid nu merită să fie unde este acum. Am văzut și eu ce s-a întâmplat ieri (n.r. - 14 martie) și nu pot să-mi explic ce a fost cu arbitrajul.

Întrebarea mea este de ce avem VAR în România. Aș vrea să-i întreb dacă o să pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei decizii cum a fost aseară.

Golul anulat al lui Dinamo din meciul de pe Arenă, faza a fost asemănătoare... Nu mai înțelegi când a fost fault. A fost analiză VAR la toate golurile, numai la cel de 2-2 nu a fost nicio analiză.

Nu înțeleg de ce. Dacă l-ar fi văzut la TV ar fi văzut ceea ce am văzut toți. Nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit, nu văd de ce avem în România. Este clar că se influențează lucrurile în fotbalul românesc în ultimele 3-4 săptămâni

Dacă Istvan Kovacs ar fi văzut faza la TV ar fi dat fault, eu așa cred”, a declarat Lupescu, potrivit digisport.ro.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Echipa de arbitri de la meciul Rapid - Dinamo:

  • Arbitru: Kovacs Istvan, 
  • Asistenți: Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru
  • VAR: Popa Cătălin
  • AVAR: Slabu Stelian
Mă întreb ce fac oamenii responsabili dacă peste 10 zile pierdem o calificare la Istanbul, cu o fază asemănătoare. Ce se va întâmpla dacă la Istanbul pierdem calificarea pentru un astfel de gol. Vreau să văd atunci ce fac conducătorii fotbalului român, cei de la CCA și ce va face Mircea Lucescu, mai ales că are și alte probleme. Ionuț Lupescu
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro
