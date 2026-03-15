Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari +10 foto
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 18:17
  • Pisa - Cagliari 3-1. Marius Marin (27 de ani) s-a accidentat în startul partidei disputate duminică, în Serie A, chiar înaintea barajului cu Turcia, pentru CM 2026.
  • Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu a primit recent o veste proastă din SUA, unde Louis Munteanu s-a ales o leziune musculară, iar acum ar putea rămâne și fără mijlocașul din Serie A.

Pisa - Cagliari 3-1. Marius Marin s-a accidentat în startul partidei

Titular incontestabil la echipa națională, Marius Marin era deja inclus pe lista preliminară a selecționerul pentru semifinala barajului pentru Mondial.

Internaționalul român a acuzat dureri la genunchiul stâng încă din minutul 11, însă a încercat să continue partida cu un bandaj în jurul genunchiului, informează calciopisa.it.

După alte cinci minute, Marin a fost înlocuit de Hojholt, în minutul 16, nemaiputând continua din cauza durerilor.

labels.photo-gallery

Momentan nu se știe cât de gravă este accidentarea românului și rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu va putea conta pe el pentru partida de la Istanbul.

labels.photo-gallery

Lista preliminară a stranierilor pentru barajul CM 2026

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

