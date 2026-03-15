Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari

Pisa - Cagliari 3-1. Marius Marin (27 de ani) s-a accidentat în startul partidei disputate duminică, în Serie A, chiar înaintea barajului cu Turcia, pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu a primit recent o veste proastă din SUA, unde Louis Munteanu s-a ales o leziune musculară, iar acum ar putea rămâne și fără mijlocașul din Serie A.

Pisa - Cagliari 3-1 . Marius Marin s-a accidentat în startul partidei

Titular incontestabil la echipa națională, Marius Marin era deja inclus pe lista preliminară a selecționerul pentru semifinala barajului pentru Mondial.

Internaționalul român a acuzat dureri la genunchiul stâng încă din minutul 11, însă a încercat să continue partida cu un bandaj în jurul genunchiului, informează calciopisa.it.

După alte cinci minute, Marin a fost înlocuit de Hojholt, în minutul 16, nemaiputând continua din cauza durerilor.

Momentan nu se știe cât de gravă este accidentarea românului și rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu va putea conta pe el pentru partida de la Istanbul.

FOTO. Arena pe care se va juca Turcia - România

Lista preliminară a stranierilor pentru barajul CM 2026

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Citește și

