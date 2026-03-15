Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari

- Pisa - Cagliari 3-1. Marius Marin (27 de ani) s-a accidentat în startul partidei disputate duminică, în Serie A, chiar înaintea barajului cu Turcia, pentru CM 2026.
- Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Mircea Lucescu a primit recent o veste proastă din SUA, unde Louis Munteanu s-a ales o leziune musculară, iar acum ar putea rămâne și fără mijlocașul din Serie A.
Titular incontestabil la echipa națională, Marius Marin era deja inclus pe lista preliminară a selecționerul pentru semifinala barajului pentru Mondial.
Internaționalul român a acuzat dureri la genunchiul stâng încă din minutul 11, însă a încercat să continue partida cu un bandaj în jurul genunchiului, informează calciopisa.it.
După alte cinci minute, Marin a fost înlocuit de Hojholt, în minutul 16, nemaiputând continua din cauza durerilor.
Momentan nu se știe cât de gravă este accidentarea românului și rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu va putea conta pe el pentru partida de la Istanbul.
Lista preliminară a stranierilor pentru barajul CM 2026
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI
- Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
- Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
- Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).