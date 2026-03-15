Remiză la debut pentru Rădoi! FCSB nu a putut înscrie în fața ultimei clasate și ajunge pe locul 8 în play-out

FCSB - Metaloglobus 0-0. Remiză albă pentru Mirel Rădoi, la revenirea pe banca echipei.

FCSB a început modest prima partidă din play-off, fără ocazii prea mari contra ultimei clasate.

Tănase și Cisotti au ratat cele mai mare ocazii ale primei reprize, ambii reluând cu capul din 6 metri, primul pe lângă poartă, iar cel de-al doilea în blocajul fundașului.

În partea secundă, Olaru putea deschide scorul după doar câteva minute, însă șutul său plasat a trecut puțin pe lângă poarta lui Gavrilaș.

Rădoi a forțat apoi atacul prin introducerea lui Octavian Popescu și a lui Mamadou Thiam, însă echipa tot nu au reușit să găsească drumul spre gol.

FCSB rămâne pe locul 8, la un punct în spatele celor de la UTA Arad, formație pe care o va întâlni în etapa următoare.

Mihai Stoichiță, oficialul FRF, a oferit o scurtă declarație, în ultimele minute ale partidei:

Asistența: 7.543 de spectatori

Final de meci.

Min. 76 - Ies Bîrligea și Cisotti, intră Thiam și Joao Paulo.

Min. 74 - Graovac iese accidentat, după o ciocnire cu un adversar, în urma căreia a început să sângereze la nas, iar Mihai Popescu revine pe gazon după 5 luni, în locul său.

Min. 71 - Galben pentru O. Popescu.

Min. 63 - Iese Olaru, intră Oct. Popescu.

Min. 49 - Ocazie pentru FCSB! Olaru trimite plasat, pe jos, spre colțul lung, însă mingea sa trece pe lângă stâlpul porții oaspeților.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 42 - Cisotti bifează cea mai mare ocazie a meciului. Italianul reia cu capul din 6 metri, însă Pasagic salvează incredibil din fața porții.

Min. 36 - Ocazie pentru Metaloglobus! Ghimfus trimite în forță din partea stângă a careului, însă Popa respinge în corner.

Min. 32 - Tănase ratează o ocazie imensă. Acesta reia cu capul din doar 6 metri, însă nu reușește să trimită pe spațiul porții dintr-o poziție ideală.

Min. 27 - Chiricheș părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Alhassan.

Min. 7 - Bîrligea șutează dintr-un unghi închis, spre colțul lung, însă Gavrilaș respinge în corner.

Min. 1 - A început partida.

Atmosfera făcută de fanii celor de la FCSB la începutul partidei:

Echipe de start:

FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Cisotti, Chiricheș, Olaru - Tănase - Miculescu, Bîrligea

Reserve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Camara, Pasagic, Sava - Bruno Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfuș - D. Popa

Rezerve: Nedelcovici, Soare, Huiban, Bădescu, Visic, Gheorghe, Liș, Zakir, Celaj, Dumitru, Al. Irimia, Cesto

Antrenor: Florin Bratu

Stadion: Arena Naţională, București

Arbitru: Viorel Flueran, A1: Andrei Constantinescu, A2: Bogdan Duță, VAR: Sorin Costreie, AVAR: Ovidiu Artene

Mihai Popescu este rezervă la FCSB pentru prima dată după accidentarea gravă de acum 5 luni, când și-a rupt ligamentele încrucișate.

Mirel Rădoi: „Adversarul ne va pune probleme”

Rădoi se va afla la primul meci pe banca celor de la FCSB și se așteaptă la un meci dificil, chiar dacă echipa sa va întâlni ultima clasată.

„Va fi o partidă unde cu siguranță și adversarul ne va pune probleme, pentru că în continuare trecem de la explicații la educație și până mai avem să atingem perfecțiunea. În continuare acumulăm informații.

Va fi greu, nu va fi o partidă ușoară, la fel cum vor fi momente când vom fi în puși în dificultate, până vor înțelege exact ceea ce vrem”.

Florin Bratu: „Mă bazez pe ce am pregătit”

Instalat și el recent pe banca ultimei clasate, Bratu e încrezător că poate obține un rezultat pozitiv în această seară.

„Am speranțe, clar, că putem obține ceva cu FCSB. E normal să fie așa. Mă bazez pe ce am pregătit, pe forța grupului pe care am reușit să-l pun pe picioare, dar și pe orgoliul și ambiția lor.

E adevărat că venirea lui Mirel Rădoi poate aduce un șoc pozitiv la FCSB, dar pe mine mă interesează echipa mea. Nu-mi doream să se întâmple acum, pentru că îl cunosc pe Mirel, știu ce fel de antrenor e și ce poate aduce.

M-am mirat când am văzut că s-a întors la FCSB. Când am văzut știrea era să-mi cadă telefonul. Am crezut că e fake news, am intrat pe mai multe site-uri ca să mă conving că e adevărat.

Eu știu ce orgoliu are Mirel, un antrenor cu principii, care nu ascultă stânga-dreapta și știu și ce se întâmplă la FCSB. Poate, fiind Gigi Becali nașul lui, e altceva acum”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport