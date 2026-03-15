George Simion și președintele Poloniei, la meci Președintele AUR, fotografiat la „oficială”, urmărind unul dintre posibilii titulari ai lui Lucescu. Ce s-a întâmplat pe stadion

George Simion a fost surprins, duminică, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la meciul dintre Gornik Zabrze și Rakow Czestochowa, scor 3-1, din etapa a 25-a a campionatului Poloniei.

Gornik e pe locul 4, cu 38 de puncte, la 3 de liderul Zaglebie, în timp ce Rakow e pe 4, cu 37 de puncte.

Liderul AUR l-a însoțit pe Nawrocki în tribuna oficială a stadionului Arena Zabrze.

George Simion și președintele Poloniei, la meci. Spectatorii l-au huiduit pe Nawrocki

Simion și Nawrocki s-au împrietenit anul trecut, când s-au susținut reciproc la alegerile prezidențiale din România și Polonia. Nawrocki a câștigat președinția Poloniei, după turul al doilea, în timp ce Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

Potrivit „Dziennik Zachodni”, președintele Poloniei a fost huiduit de mulțimea din Zabrze, atunci când crainicul stadionului a anunțat că acesta e prezent la meci. Motivul? Poziția recentă a președintelui de a bloca participarea Poloniei la SAFE, programul european de împrumuturi pentru finanțarea industriei de apărare.

George Simion este un obișnuit al stadioanelor. În urmă cu mai mulți ani era nelipsit de la meciuri, alături de grupări naționaliste care în ultimii ani au provocat incidente la meciurile naționalei României.

La Rakow a jucat și Bogdan Racovițan, convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia și Slovacia/Kosovo. Racovițan a fost titular, însă a avut o prestație modestă și a fost înlocuit în minutul 73, scrie Super Express.

Lukas Podolski, fost jucător la Bayern, Arsenal, Inter sau Galatasaray e, în prezent, fotbalist la Gornik Zabrze. El a intrat pe teren în acest meci în minutul 90 și a fost eliminat două minute mai târziu, după ce l-a lovit pe Ameyaw.

