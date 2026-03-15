„România ar fi câștigat zeci de milioane” Nicolescu, despre mesajul primit după Rapid - Dinamo: „O mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business”

Andrei Nicolescu FOTO: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, despre mesajul primit după Rapid - Dinamo: „O mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business"

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 20:30
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre mesajul pe care l-a primit de la un partener, după Rapid - Dinamo, scor 3-2.

După finalul unui meci la capătul căruia „câinii” au criticat deciziile de arbitraj, Nicolescu a postat pe contul personal de Instagram un mesaj de la un partener, în care acesta vorbea despre motivele pentru care marile companii ale României aleg să nu se implice în fotbal.

Președintele lui Dinamo a explicat ulterior că dacă respectivul partener s-ar fi implicat în fotbal, în România ar fi ajuns multe zeci de milioane de euro, în decursul următorilor ani.

„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Citește și
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Citește mai mult
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda

Andrei Nicolescu, despre mesajul primit după Rapid - Dinamo

Întrebat despre mesajul pe care l-a primit, Nicolescu a vorbit despre motivele pentru care antreprenorii români nu se implică mai mult în fotbalul românesc.

„Am făcut o analiză rapidă și mă amuzam... Dacă acest partener ar fi intrat în fotbalul românesc, cred că România ar fi câștigat în următorii ani câteva zeci de milioane de euro.

Nu e vorba doar despre acest partener, e despre antreprenorii români de succes care nu văd în acest moment o soluție în expunerea afacerilor lor în fotbalul românesc, deși fotbalul este un fenomen social absolut și în România.

Soluția pentru ca acești oameni să se implice ar fi să ne responsabilizăm și să începem odată pentru totdeauna ca la greșeli de genul acesta să tăiem în carne vie și, în același timp, să ne luăm toate măsurile ca astfel de greșeli să nu se mai întâmple”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Mesajul primit de Nicolescu după meci

În mesajul postat pe InstaStory, persoana care i-a scris lui Nicolescu i-a transmis că astfel de meciuri îndepărtează atât posibilii finanțatori, cât și suporterii.

„Te salut, Andrei! Când ai ocazia, transmite-le, te rog, oamenilor de la LPF, Comisiei de Arbitri, că genul ăsta de meci, cu bătaia asta de joc, alimentează aceleași preconcepții despre fotbal, că e o mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business.

Eu, personal, mă lupt să schimb asta în companie și în discuțiile pe care le am cu colegii mei din industria de marketing, iar momente și meciuri ca cel din seara asta dărâmă orice argumente.

Și, în plus, pe lângă branduri, îndepărtează oamenii de fenomen, cu aceeași retorică de mascaradă ieftină”, a fost mesajul primit de Andrei Nicolescu.

Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Superliga
19:29
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Citește mai mult
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Cu cine negociază Oțelul Rămași fără antrenor, după demisia lui Laszlo Balint, gălățenii au în vizor doi antrenori străini
Superliga
19:07
Cu cine negociază Oțelul Rămași fără antrenor, după demisia lui Laszlo Balint, gălățenii au în vizor doi antrenori străini
Citește mai mult
Cu cine negociază Oțelul Rămași fără antrenor, după demisia lui Laszlo Balint, gălățenii au în vizor doi antrenori străini

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Superliga
11:25
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Citește mai mult
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Joan Laporta, reales la Barcelona Conducătorul echipei blaugrana a sărbătorit cu un dans devenit viral după victoria în alegeri: „De neoprit”
Campionate
10:50
Joan Laporta, reales la Barcelona Conducătorul echipei blaugrana a sărbătorit cu un dans devenit viral după victoria în alegeri: „De neoprit”
Citește mai mult
Joan Laporta, reales la Barcelona Conducătorul echipei blaugrana a sărbătorit cu un dans devenit viral după victoria în alegeri: „De neoprit”
A ucis la comandă! Un fotbalist din Rusia a asasinat cu brutalitate o femeie de afaceri. Totul s-a întâmplat în fața fiicei de 16 ani » Cine i-a cerut să facă asta
Campionate
10:52
A ucis la comandă! Un fotbalist din Rusia a asasinat cu brutalitate o femeie de afaceri. Totul s-a întâmplat în fața fiicei de 16 ani » Cine i-a cerut să facă asta
Citește mai mult
A ucis la comandă! Un fotbalist din Rusia a asasinat cu brutalitate o femeie de afaceri. Totul s-a întâmplat în fața fiicei de 16 ani » Cine i-a cerut să facă asta
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
Stranieri
10:22
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
Citește mai mult
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:52
România, două amicale în iunie „Tricolorii”, față în față cu vedeta celor de la PSG
România, două amicale în iunie „Tricolorii”,  față în față cu vedeta celor de la PSG
11:55
Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce  Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
12:35
Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile
Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile
11:25
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Top stiri
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Superliga
08:58
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Citește mai mult
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Tenis
09:44
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Citește mai mult
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Superliga
15.03
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități
B365
14.03
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități
Citește mai mult
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități

