„România ar fi câștigat zeci de milioane” Nicolescu, despre mesajul primit după Rapid - Dinamo: „O mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre mesajul pe care l-a primit de la un partener, după Rapid - Dinamo, scor 3-2.

După finalul unui meci la capătul căruia „câinii” au criticat deciziile de arbitraj, Nicolescu a postat pe contul personal de Instagram un mesaj de la un partener, în care acesta vorbea despre motivele pentru care marile companii ale României aleg să nu se implice în fotbal.

Președintele lui Dinamo a explicat ulterior că dacă respectivul partener s-ar fi implicat în fotbal, în România ar fi ajuns multe zeci de milioane de euro, în decursul următorilor ani.

Andrei Nicolescu, despre mesajul primit după Rapid - Dinamo

Întrebat despre mesajul pe care l-a primit, Nicolescu a vorbit despre motivele pentru care antreprenorii români nu se implică mai mult în fotbalul românesc.

„Am făcut o analiză rapidă și mă amuzam... Dacă acest partener ar fi intrat în fotbalul românesc, cred că România ar fi câștigat în următorii ani câteva zeci de milioane de euro.

Nu e vorba doar despre acest partener, e despre antreprenorii români de succes care nu văd în acest moment o soluție în expunerea afacerilor lor în fotbalul românesc , deși fotbalul este un fenomen social absolut și în România.

Soluția pentru ca acești oameni să se implice ar fi să ne responsabilizăm și să începem odată pentru totdeauna ca la greșeli de genul acesta să tăiem în carne vie și, în același timp, să ne luăm toate măsurile ca astfel de greșeli să nu se mai întâmple”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Mesajul primit de Nicolescu după meci

În mesajul postat pe InstaStory, persoana care i-a scris lui Nicolescu i-a transmis că astfel de meciuri îndepărtează atât posibilii finanțatori, cât și suporterii.

Mesajul primit de Andrei Nicolescu

„Te salut, Andrei! Când ai ocazia, transmite-le, te rog, oamenilor de la LPF, Comisiei de Arbitri, că genul ăsta de meci, cu bătaia asta de joc, alimentează aceleași preconcepții despre fotbal, că e o mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business.

Eu, personal, mă lupt să schimb asta în companie și în discuțiile pe care le am cu colegii mei din industria de marketing, iar momente și meciuri ca cel din seara asta dărâmă orice argumente.

Și, în plus, pe lângă branduri, îndepărtează oamenii de fenomen, cu aceeași retorică de mascaradă ieftină”, a fost mesajul primit de Andrei Nicolescu.

