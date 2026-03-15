Radu, paradă miraculoasă FOTO. Portarul naționalei și-a salvat echipa în prelungiri

BETIS - CELTA VIGO 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale, a avut o intervenție miraculoasă în prelungirile partidei de pe „Benito Villamarin”.

Radu a fost integralist în partida din etapa #28 a La Liga, penultima înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Ionuț Radu, intervenție miraculoasă în prelungirile meciului cu Betis

Celta Vigo a deschis scorul în minutul 4 prin golul lui Ferran Jutgla, iar Betis a reușit să restabilească egalitatea în minutul 49, atunci când Hector Bellerin l-a învins pe Ionuț Radu.

Deși „alb-verzii” au avut inițiativa pe toată durata reprizei secunde, Radu nu a fost pus mai deloc la treabă până pe final, atunci când în minutul 85, a scos un șut dificil expediat de Ruibal din lateral.

Apoi, în minutul al doilea al prelungirilor, Antony l-a pus din nou la treabă pe portarul României cu un șut la colțul scurt, dar Radu a scos fără probleme.

Peste alte patru minute, Radu a avut o intervenție fabuloasă la lovitura de cap a lui Cedric Bakambu din doar doi metri. Radu s-a întins și a respins mingea in extremis, cu mâna dreaptă, salvându-și echipa.

Ca urmare a acestui rezultat, Celta rămâne pe locul al șaselea în La Liga, poziție care duce în preliminariile Conference League, în timp ce Betis se clasează cu o poziție mai sus, pe locul 5.

