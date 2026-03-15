Analiză pe bancă FOTO: Imagine inedită, la pauza meciului FCSB - Metaloglobus

FCSB - Metaloglobus. Mirel Rădoi (44 de ani) și staff-ul său au oferit o imagine inedită la finalul primei reprize de pe Arena Națională.

Formația campioană a debutat în play-out duminică seară, în partida care a marcat și debutul lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

FCSB - Metaloglobus. Imagine inedită, la pauza meciului

Roș-albaștrii au bifat două ocazii foarte mari, prin Tănase și Cisotti, însă nu a reușit să pună foarte mult pericol în prima repriză, per total, la poarta lui Gavrilaș.

Prestația echipei din prima parte pare să le fi dat de muncă celor de la staff-ul lui Mirel Rădoi.

Imediat după fluierul care a trimis echipele la vestiare, tehnicianul a fost surprins pe bancă, unde a rămas alături de cei din staff, pentru o scurtă analiză pe un laptop.

După câteva minute, oficialii de la FCSB s-au îndreptat și ei către vestiare.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport