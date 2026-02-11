Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 11 februarie 2026 - cota 7.23 pentru 3 meciuri din Premier League
Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 11 februarie 2026 - cota 7.23 pentru 3 meciuri din Premier League

Publicat: 11.02.2026, ora 10:59
Actualizat: 11.02.2026, ora 12:14
  • Miercuri, 11 februarie 2026, se dispută 5 meciuri contând pentru etapa a 26-a din Premier League.

*articol publicitar

Am identificat 3 selecții din aceste meciuri care ne pot aduce un câștig de 723 de lei pentru un bilet multiplu cu miza de 100 de lei.

MeciPronosticCotă
Aston Villa vs Brighton1 & peste 1,5 goluri2.35
Nottingham Forest vs Wolverhampton11.71
Sunderland vs Liverpool21.78

Cotele pentru Biletul Zilei - miercuri, 11 februarie 2026 - au fost selectate din oferta de pariuri Superbet pentru Premier League. Combinând cele 3 selecții pe un singur bilet am obținut cota finală 7.23. Pe un bilet cu miza de 100 de lei aceasta înseamnă un câștig de 723 de lei, din care 623 de lei profit.

Aston Villa vs Brighton: cotă bună care merită încercată

De la ora 21:30, pe Villa Park din Birmingham, Aston Villa primește vizita celor de la Brighton. După 25 de meciuri jucate în campionat, „The Villans” ocupă poziția a 3-a în clasament, cu 47 de puncte, în timp ce adversarii din meciul de miercuri ocupă locul 14 în clasament, cu 31 de puncte. Ambele echipe traversează o criză serioasă de formă. Aston Villa a câștigat doar 2 meciuri din cele 6 jucate în Premier League în acest an, în timp ce „Pescărușii” au câștigat doar una.

După ce au obținut calificarea directă în optimile Europa League, Aston Villa va încerca să profite în campionat. Meciul cu Brighton este ocazia perfectă pentru a adăuga 3 puncte zestrei din clasament și pentru a regăsi bucuria golului. Cum în tur jucătorii din Birmingham s-au impus în deplasare cu un spectaculos 4-3, așteptăm să se impună și pe propriul teren într-un meci cu cel puțin două goluri marcate.

PONT: Victorie Aston Villa și peste 1,5 goluri în meci - cota 2.35.

Nottingham vs Wolves: Duelul suferinței

Poate părea surprinzătoare această alegere, dar pentru Nottingham Forest meciul cu ultima clasată reprezintă o oportunitate de neratat pentru a lua 3 puncte. Prima peste linia de retrogradare, la doar 3 puncte de West Ham, echipă aflată într-un puternic reviriment, echipa din Nottingham nu are voie să eșueze în acest meci.

Statisticile ne arată că, deși a câștigat ultimele două întâlniri directe, Nottingham nu a câștigat în ultimele 9 meciuri jucate cu Wolves pe propriul teren. A venit momentul ca această serie să se termine, iar victoria lor ne-ar aduce cota 1.71 pe Biletul Zilei – miercuri, 11 februarie 2026.

PONT: 1 Solist - cota 1.71

Sunderland – Liverpool: Cormoranii bat statisticile

Chiar dacă pare în revenire de formă, Liverpool nu se regăsește nici în 2026, alternând victoriile cu rezultate nefavorabile. După ce au bătut pe Newcastle cu un categoric 4-1, „Cormoranii” au pierdut derby-ul cu City, deși în minutul 84 conduceau cu 1-0. Cu șanse mari pentru a ajunge în primele 4, echipa lui Arne Slot nu trebuie să se împiedice pe terenul lui Sunderland.

Meciul va începe la ora 22:15, una mai puțin obișnuită pentru campionatul englez. Gazdele mizează pe faptul că sunt singura echipă care nu a pierdut pe propriul teren în acest sezon. 7 victorii și 5 remize este bilanțul lor, 4 dintre remize fiind obținute cu echipe clasate mai bine în clasament. Din nou mizăm că statistica va fi bătută, iar pentru Biletul Zilei XBets am ales victoria lui Liverpool cu cota 1.78.

PONT: Victorie Liverpool - cota 1.78

Vezi si celelalte recomandări oferite de portalul de specialitate Xbets.ro

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

11:22
