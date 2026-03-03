Ana Maria Bărbosu (19 de ani) a fost desemnată gimnasta anului 2025 de către European Gymnastics, în urma unui vot al publicului.

Ana Bărbosu a rămas, la finalul lunii ianuarie, fără medalia de bronz cucerită la JO 2024, cel puțin temporar, după ce cazul dintre sportiva româncă și Jordan Chiles a fost trimis spre rejudecare la TAS, însă acum se bucură de o performanță remarcabilă.

Gimnasta româncă a primit această distincție din partea European Gymanstics, după votul publicului.

Bărbosu a primit aproximativ 30.000 de voturi, care au însemnat un procent de 64% din total, potrivit europeangymnastics.com.

Care sunt premiile acordate de forul european:

Masculin - Hamlet Manukyan, Armenia, 51%

Feminin - Ana Barbosu, România, 64%

Cea mai impresionantă performanță - Portugal Aerobic, 64%

Antrenorul anului - Mikey Barnes, Mare Britanie, 51%

Echipa anului - Welsch Master Team, Elveția, 43%

„Sunt profund impresionată de dragostea pe care oamenii din întreaga lume mi-au arătat-o ​​în ultimele zile.

Apreciez cu adevărat suportul vostru și mă bucur enorm să știu că gimnastica mea a inspirat și a atins inimile oamenilor.

Vă mulțumesc tuturor. M-ați onorat cu voturile voastre!”, a transmis Ana Bărbosu pe Instagram.

