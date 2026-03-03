Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi +31 foto
Ana Maria Bărbosu
Gimnastica

Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 18:41
  • Ana Maria Bărbosu (19 de ani) a fost desemnată gimnasta anului 2025 de către European Gymnastics, în urma unui vot al publicului.

Ana Bărbosu a rămas, la finalul lunii ianuarie, fără medalia de bronz cucerită la JO 2024, cel puțin temporar, după ce cazul dintre sportiva româncă și Jordan Chiles a fost trimis spre rejudecare la TAS, însă acum se bucură de o performanță remarcabilă.

Ana Bărbosu a fost desemnată gimnasta europeană a anului 2025

Gimnasta româncă a primit această distincție din partea European Gymanstics, după votul publicului.

Bărbosu a primit aproximativ 30.000 de voturi, care au însemnat un procent de 64% din total, potrivit europeangymnastics.com.

Care sunt premiile acordate de forul european:

  • Masculin - Hamlet Manukyan, Armenia, 51%
  • Feminin - Ana Barbosu, România, 64%
  • Cea mai impresionantă performanță - Portugal Aerobic, 64%
  • Antrenorul anului - Mikey Barnes, Mare Britanie, 51%
  • Echipa anului - Welsch Master Team, Elveția, 43%
Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

„Sunt profund impresionată de dragostea pe care oamenii din întreaga lume mi-au arătat-o ​​în ultimele zile.

Apreciez cu adevărat suportul vostru și mă bucur enorm să știu că gimnastica mea a inspirat și a atins inimile oamenilor.

Vă mulțumesc tuturor. M-ați onorat cu voturile voastre!”, a transmis Ana Bărbosu pe Instagram.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share