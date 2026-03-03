Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”

Federico Pastorello, agentul atacantului iranian Mehdi Taremi (33 de ani), a publicat un comunicat de urgență despre situația fotbalistului, după ce în presa internațională a apărut că vedeta lui Olympiacos vrea să lupte în război pentru țara sa.

În ultimele zile au apărut în presa internațională speculații potrivit cărora fotbalistul Mehdi Taremi ar fi dorit să părăsească Europa și să se întoarcă în Iran după intensificarea războiului din zona Golfului.

Agentul lui Mehdi Taremi a dezmințit zvonurile legate de înrolarea în armata Iranului

Taremi a marcat peste 50 de goluri pentru naționala Iranului în cele 100 de selecții, însă nu ar fi luat decizia de a se înrola în armată, potrivit spuselor agentului său.

„ În ultimele ore au circulat declarații atribuite lui Mehdi Taremi care nu reflectă realitatea situației.

Jucătorul este complet concentrat pe activitatea sa din Atena și pe parcursul său profesional, cu implicare și determinare.

Într-un moment delicat ca acesta, este important să evităm interpretările scoase din context sau reconstrucțiile inexacte.

Avem încredere în simțul responsabilității și al respectului tuturor”, a notat agentul fotbalistului, pe rețelele de socializare.

91 de goluri a marcat Taremi pentru FC Porto, echipa unde a avut cele mai multe meciuri (182). Taremi a mai jucat la Inter, Rio Ave, Al-Gharafa, Persepolis, Iranjavan și Shahin Bushehr

Fanatik.com.tr a susținut că atacantul ar fi transmis în cercul său apropiat o declarație emoțională:

„Acesta este momentul în care țara mea are cea mai mare nevoie de mine. Poporul și patria mea sunt amenințate și trebuie să fiu alături de ei”.

În știrile răspândite online s-a scris că oficialii Federației Iraniene de Fotbal fac eforturi susținute pentru a-l convinge pe star să rămână în Grecia și să-și continue cariera profesională.

La Olympiacos, Taremi a înscris 16 goluri și a oferit 5 pase decisive în 31 de meciuri.

Alte zvonuri susțineau că Mehdi Taremi ar fi furnizat informații sensibile despre locația liderilor iranieni către serviciile de informații americane.

🗣️ Former Inter star Mehdi Taremi is believed to have provided critical information regarding the location of Iranian heads of state, to the American Intelligence agency in Greece. pic.twitter.com/tsDpv3iHzH — Real Inter News (@BE_INTER) March 1, 2026

