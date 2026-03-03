FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
foto: Sport Pictures
Superliga

FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 16:48
  • FCSB va intra de pe primul loc în play-out și, dacă își va păstra poziția la final, sigur va evolua pe teren propriu în primul baraj de Conference League.
  • Pentru FCSB se anunță deja două meciuri acasă care probabil vor înregistra un record negativ de spectatori: Metaloglobus și Slobozia.

FCSB va fi în play-out. Campioana va intra de pe prima poziție în play-out, indiferent de rezultatele din ultima etapă a sezonului regulat, pentru că are un avans de 4 puncte peste UTA, ocupanta locului 8.

Dinamoviștii, gata de play-off Alex Pop și Matteo Duțu, despre lupta pentru titlu: „Va fi atipic fără FCSB”
Citește și
Dinamoviștii, gata de play-off Alex Pop și Matteo Duțu, despre lupta pentru titlu: „Va fi atipic fără FCSB”
Citește mai mult
Dinamoviștii, gata de play-off Alex Pop și Matteo Duțu, despre lupta pentru titlu: „Va fi atipic fără FCSB”

FCSB și-a aflat jumătate din programul din play-out

Acestea sunt certitudinile pe care campioana en-titre le are pentru partea a doua a campionatului.

Va urma să joace 9 meciuri, câte unul cu fiecare adversar din play-out. Și, deși nu s-a terminat sezonul regulat, FCSB deja știe aproape jumătate din programul pe care îl va avea în play-out

  • Etapa 1, 14/15 martie: FCSB - Metaloglobus
  • Etapa 5, 18/19 aprilie: Farul - FCSB
  • Etapa 8, 9/10 mai: FCSB - Unirea Slobozia
  • Etapa 9, 16/17 mai: Hermmanstadt - FCSB

Restul adversarelor se vor definitiva în funcție de clasamentul final, de după etapa a 30-a.

Metaloglobus, Farul, Unirea Slobozia și Hermannstadt nu mai pot urca sau să coboare în ierarhie.

Țintarul în play-off și play-out se realizează pe baza unei scheme, care ține cont doar de poziția pe care a terminat fiecare club.

Celelalte 5 adversare vor fi UTA, Botoșani, Oțelul, Petrolul și Csikszereda.

În cele 29 de etape din sezonul regulat, FCSB a disputat deja cu toate aceste 9 formații meciuri tur-retur. Procentajul de puncte adunat e unul șocant pentru o campioană en-titre: puțin peste 60%.

FCSB a strâns doar 34 de puncte din 54 posibile. Doar cu două dintre aceste echipe a luat toate cele 6 puncte: UTA și Oțelul. În aproape jumătate dintre confruntări, 8 din 18, meciul s-a terminat fără ca FCSB să fie în avantaj!

Dacă în acest moment s-ar intra în play-out, atunci punctajul celor 10 formații ar arăta așa:

  • FCSB 23p
  • Botoșani 21
  • UTA 21
  • Oțelul 21*
  • Farul 19*
  • Petrolul 15*
  • Csikszereda 15*
  • Slobozia 12
  • Hermmanstadt 10
  • Metaloglobus 6*

* ar beneficia de rotunjire

Ultima etapă e programată în weekendul 16/17 mai, atunci când în play-off se vor disputa meciurile din penultima rundă.

Primul baraj pentru Conference, între cele două formații din play-out, e programat pe 23 sau 24 mai, iar finala barajului, cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, se va juca pe 31 mai.

Dacă FCSB nu va prinde ultimul loc de Conference, atunci va rata pentru prima dată accesul în cupele europene, de când clubul e patronat de Gigi Becali, februarie 2003.

În privința play-off-ului, în acest moment nu se cunoaște nici măcar un meci din prima etapă.

Certitudinile sunt că Universitatea Craiova va intra de pe primul loc și Rapid de pe poziția secundă, ceea ce înseamnă că ele se vor afla față în față în ultima etapă a turului de play-off, pe 18/19 aprilie, meciul fiind în Bănie, apoi în etapa care va închide play-off-ul, pe 23 sau 24 mai, cu Rapid gazdă.

În rest, ierarhia locurilor 3-6 va fi decisă după etapa a 30-a. Există chiar posibilitatea ca Dinamo să termine pe podium, dar ar putea să ia startul și de pe poziția a 6-a, dacă va pierde duelul cu CFR, iar FC Argeș va trece de Slobozia și U Cluj de FCSB!

Citește și

Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru
Superliga
15:22
Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru
Citește mai mult
Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

program fcsb superliga play-out
Știrile zilei din sport
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Superliga
03.03
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Citește mai mult
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Superliga
03.03
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Citește mai mult
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Superliga
03.03
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Jocurile Olimpice
03.03
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Citește mai mult
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
11:08
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Top stiri din sport
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share