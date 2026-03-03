FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri

FCSB va intra de pe primul loc în play-out și, dacă își va păstra poziția la final, sigur va evolua pe teren propriu în primul baraj de Conference League.

Pentru FCSB se anunță deja două meciuri acasă care probabil vor înregistra un record negativ de spectatori: Metaloglobus și Slobozia.

FCSB va fi în play-out. Campioana va intra de pe prima poziție în play-out, indiferent de rezultatele din ultima etapă a sezonului regulat, pentru că are un avans de 4 puncte peste UTA, ocupanta locului 8.

FCSB și-a aflat jumătate din programul din play-out

Acestea sunt certitudinile pe care campioana en-titre le are pentru partea a doua a campionatului.

Va urma să joace 9 meciuri, câte unul cu fiecare adversar din play-out. Și, deși nu s-a terminat sezonul regulat, FCSB deja știe aproape jumătate din programul pe care îl va avea în play-out

Etapa 1, 14/15 martie: FCSB - Metaloglobus

Etapa 5, 18/19 aprilie: Farul - FCSB

Etapa 8, 9/10 mai: FCSB - Unirea Slobozia

Etapa 9, 16/17 mai: Hermmanstadt - FCSB

Restul adversarelor se vor definitiva în funcție de clasamentul final, de după etapa a 30-a.

Metaloglobus, Farul, Unirea Slobozia și Hermannstadt nu mai pot urca sau să coboare în ierarhie.

Țintarul în play-off și play-out se realizează pe baza unei scheme, care ține cont doar de poziția pe care a terminat fiecare club.

Celelalte 5 adversare vor fi UTA, Botoșani, Oțelul, Petrolul și Csikszereda.

În cele 29 de etape din sezonul regulat, FCSB a disputat deja cu toate aceste 9 formații meciuri tur-retur. Procentajul de puncte adunat e unul șocant pentru o campioană en-titre: puțin peste 60%.

FCSB a strâns doar 34 de puncte din 54 posibile. Doar cu două dintre aceste echipe a luat toate cele 6 puncte: UTA și Oțelul. În aproape jumătate dintre confruntări, 8 din 18, meciul s-a terminat fără ca FCSB să fie în avantaj!

Dacă în acest moment s-ar intra în play-out, atunci punctajul celor 10 formații ar arăta așa:

FCSB 23p

Botoșani 21

UTA 21

Oțelul 21*

Farul 19*

Petrolul 15*

Csikszereda 15*

Slobozia 12

Hermmanstadt 10

Metaloglobus 6*

* ar beneficia de rotunjire

Ultima etapă e programată în weekendul 16/17 mai, atunci când în play-off se vor disputa meciurile din penultima rundă.

Primul baraj pentru Conference, între cele două formații din play-out, e programat pe 23 sau 24 mai, iar finala barajului, cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, se va juca pe 31 mai.

Dacă FCSB nu va prinde ultimul loc de Conference, atunci va rata pentru prima dată accesul în cupele europene, de când clubul e patronat de Gigi Becali, februarie 2003.

În privința play-off-ului, în acest moment nu se cunoaște nici măcar un meci din prima etapă.

Certitudinile sunt că Universitatea Craiova va intra de pe primul loc și Rapid de pe poziția secundă, ceea ce înseamnă că ele se vor afla față în față în ultima etapă a turului de play-off, pe 18/19 aprilie, meciul fiind în Bănie, apoi în etapa care va închide play-off-ul, pe 23 sau 24 mai, cu Rapid gazdă.

În rest, ierarhia locurilor 3-6 va fi decisă după etapa a 30-a. Există chiar posibilitatea ca Dinamo să termine pe podium, dar ar putea să ia startul și de pe poziția a 6-a, dacă va pierde duelul cu CFR, iar FC Argeș va trece de Slobozia și U Cluj de FCSB!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport