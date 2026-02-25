Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31
Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31

Publicat: 25.02.2026, ora 11:04
Actualizat: 25.02.2026, ora 11:09
  • Play-off-ul pentru optimile Champions League programează în această seară ultimele 4 meciuri.
  • Primul meci al zilei va începe la 19:45 și la va avea ca protagoniste pe Atalanta Bergamo și Borussia Dortmund.

De la ora 22:00 se vor juca partidele Juventus – Galatasaray, PSG – Monaco și Real Madrid – Benfica Lisabona.

Acestea sunt și meciurile din care am ales selecții pentru Biletul Zilei XBets – miercuri, 25 februarie 2026. Biletul cu cota 5.31 a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet și, prin activarea Superbonus, ne poate aduce în cont 548 de lei.

Biletul Zilei XBets.ro – 25 februarie 2026 – Champions League

MeciPronosticCotă
Atalanta vs DortmundX21.69
Juventus vs GalatasarayJuventus – peste 1,5 goluri1.39
PSG vs MonacoPeste 2,5 goluri1.44
Real Madrid vs BenficaPeste 2,5 goluri1.57

Atalanta vs Dortmund – oaspeții pornesc cu avantaj de 2 goluri

Borussia Dortmund a confirmat forma bună pe care o traversează și a câștigat meciul tur din Play-off-ul Champions League cu 2-0. Fotbaliștii antrenați de Niko Kovac au avut meci greu și în weekend când au remizat 2-2 pe terenul lui Leipzig. Ei au revenit după ce au fost conduși cu 2-0.

Atalanta trebuie să facă un meci mare pe New Balance Arena din Bergamo pentru a merge mai departe. Trupa antrenată de Raffaele Palladino a câștigat ultimele 4 meciuri jucate în competițiile interne și confirmă revenirea la spiritul ofensiv din era Gasperini. Și Atalanta a întors rezultatul meciului disputat în weekend împotriva lui Napoli. Condusă cu 1-0 până în minutul 60, și-a adjudecat victoria prin golurile marcate de Pasalic și Samardic. Meciul cu Dortmund va fi însă unul mult mai dificil.

PONT: Atalanta vs Dortmund – X2 – cota 1.69

Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31 Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31

Juventus vs Galatasaray – reușesc italienii să întoarcă rezultatul din tur?

Pe Ali Sami Yen, Galatasaray a redus-o pe Juventus la statut de echipă de pluton. Victoria turcilor cu 5-2 a fost facilitată și de eliminarea lui Cabal, dar asta nu diminuează meritul fotbaliștilor antrenați de Okan Buruk. Italienii trebuie să se întrebuințeze serios pentru a se califica, cu atât mai mult cu cât, pe lângă Cabal, la meciul retur nu se vor putea baza nici pe Cambiaso, Milik și Vlahovic.

Juventus este avertizată de pățania celor de la Inter, eliminați de Bodo/Glimt, așa că va apăsa pe accelerație din start. Astfel, pentru Biletul Zilei XBets mizăm pe cel puțin două goluri marcate de italieni în acest meci, chiar dacă în ultimul timp au reușit mai greu acest lucru.

PONT: Juventus vs Galatasaray – Peste 1,5 goluri Juventus – cota 1.39

PSG vs Monaco – spectacol cu goluri pe Parc des Princes

PSG a luat o opțiune serioasă de calificare în optimi după ce s-a impus în Principat cu 3-2. Ambele echipe au câștigat meciurile jucate în campionat în acest weekend și au marcat câte 3 goluri. Pentru meciul din această seară de la gazde lipsește Dembele, iar oaspeții au o listă interminabilă de indisponibilități, așa că golurile pot veni mai greu.

PONT: PSG vs Monaco – Sub 4,5 goluri – cota 1.44

Real Madrid vs Benfica – va continua scandalul din tur?

Partida tur dintre Real Madrid și Benfica Lisabona s-a terminat cu un scandal monstru cu Vinicius, Mbappe și Prestiani în centrul atenției. Spiritele nu s-au calmat mai deloc pe parcursul săptămânii, astfel încât meciul de pe Bernabeu se anunță unul încins.

Chiar dacă a pierdut în LaLiga în ultimul minut al meciului din weekend cu Osasuna, Real Madrid este echipa mai experimentată și știe să abordeze meciurile tensionate. În același timp, Benfica nu a renunțat la calificare. Așteptăm multe goluri în acest meci în care calitatea nu lipsește.

PONT: Real Madrid vs Benfica – Peste 2,5 goluri – cota 1.57

Meciurile din Champions League sunt un prilej de spectacol, atât în teren, cât și pe biletele de pariuri. Accesează XBets.ro pentru cote și ponturi Champions League!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share