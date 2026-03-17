„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
Yunus Akgun (dreapta), alături de Arda Guler după golul marcat la 4-1 cu Georgia, în preliminariile CM 2026 Foto: Imago
Nationala

„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 22:25
  • Yunus Akgun, mijlocașul ultraofensiv al lui Galatasaray și al naționalei Turciei, vede Semiluna la turneul final și dincolo de faza grupelor la CM 2026: „Putem câștiga toate meciurile”. Nu acceptă ratarea calificării. 

Turcii nu ne văd atât de puternici încât să-i oprim în ascensiunea spre Mondial. Un turneu final pe care-l așteaptă și ei de mult timp. Noi, din 1998. Roș-albii, din 2002.

Stoperul Samet Akaydin, colegul lui Valentin Mihăilă la Rizespor, afirmă că „românilor le e frică de noi”.

Drăgușin îngrijorează Ce poate aștepta Lucescu în barajul cu Turcia. Minusuri și un plus. Suferă după 11 luni de pauză
Drăgușin îngrijorează Ce poate aștepta Lucescu în barajul cu Turcia. Minusuri și un plus. Suferă după 11 luni de pauză
Drăgușin îngrijorează Ce poate aștepta Lucescu în barajul cu Turcia. Minusuri și un plus. Suferă după 11 luni de pauză

Un alt internațional, ultraofensivul Yunus Akgun, aproape că nu ne ia în calcul.

Extremă sau mijlocaș de atac la Galatasaray, el vorbește mai mult de finala barajului când se referă la play-off. Și comentează cum ar fi naționala Semilunii în grupa de CM, cu SUA, Paraguay și Australia.

Yunus Akgun: „Merităm să fim la Mondial”

Yunus a crescut la academia Galatei, dar a fost împrumutat de două ori, la Demirspor și Leicester. De-abia din 2024 a început să joace mai mult la „Cim-Bom-Bom”.

Yunus Akgun (în duel cu Robertson) a învins de două ori Liverpool cu Galatasaray în acest sezon de Champions: un dublu 1-0 Foto: Imago Yunus Akgun (în duel cu Robertson) a învins de două ori Liverpool cu Galatasaray în acest sezon de Champions: un dublu 1-0 Foto: Imago
Yunus Akgun (în duel cu Robertson) a învins de două ori Liverpool cu Galatasaray în acest sezon de Champions: un dublu 1-0 Foto: Imago

Perioada Demirspor, mai ales sezonul 2021-2022, l-a ajutat mult, pentru că atunci l-a avut antrenor pe Vincenzo Montella. Și italianul i-a dat încredere când a devenit selecționer, în toamna lui 2023.

„Noi toți visăm la Mondial. Avem forță și calitate să ne calificăm, merităm să fim acolo. Vom juca la maximum în baraj”, a declarat el, potrivit cotidianului turc Fanatik.

18 milioane de euro
valorează acum Yunus Akgun (Transfermarkt), un jucător de picior stâng vitezist și cu o bună tehnică

„Aș fi foarte dezamăgit dacă nu ne-am califica. Dar nu mă gândesc la asta”

Pentru jucătorul în vârstă de 25 de ani, ratarea CM 2026 e inacceptabilă.

„Ar fi o rușine să nu ne calificăm. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit. Dar nu mă gândesc la asta.

Yunus are contract cu Galatasaray până în 2029 Foto: Imago Yunus are contract cu Galatasaray până în 2029 Foto: Imago
Yunus are contract cu Galatasaray până în 2029 Foto: Imago

Suntem o echipă foarte tânără și totuși avem experiență, în ciuda tinereții, sunt jucători care evoluează la cluburi mari”, a mai spus el.

Dacă Dumnezeu vrea, cu siguranță vom fi la Campionatul Mondial și vom reuși lucruri mari. Avem o echipă grozavă, o familie grozavă. Am demonstrat la Euro ce putem face! Yunus Akgun, extremă Turcia

Nu se teme de nimeni nici în baraj, nici la turneul din vară: „Nu există vreun meci pe care să nu-l putem câștiga”.

Nici posibilitatea de a disputa în deplasare finala play-off-ului (în Slovacia sau Kosovo), dacă Turcia trece de „tricolori”, nu-l sperie: „Nu va fi un dezavantaj pe teren străin. Fanii noștri vin să ne susțină peste tot”.

Să joc la Mondial e ce-mi doresc cel mai mult în carieră. Să fiu acolo în tricoul Turciei, să trăiesc acest sentiment… Vrem ca toți turcii să-l trăiască după atâția ani. Eu aveam doi ani când naționala noastră a participat ultima oară la Mondial Yunus Akgun, extremă Turcia

Yunus Akgun: „Voiam să jucăm finala cu Turcia la Euro”

O grupă cu Australia, Paraguay și SUA la CM 2026? „Putem câștiga toate partidele”, anunță Akgun.

S-a întors la „am demonstrat la Euro ce putem face!”. Locul 2 într-o serie cu Portugalia, Georgia și Cehia, Turcia a învins Austra în optimile de finală (2-1), pierzând greu în fața Țărilor de Jos în „sferturi”, 1-2, deși a deschis scorul.

17 goluri
a influențat Yunus Akgun (8 reușite, 9 assisturi) în 34 de meciuri jucate în acest sezon la Galatasaray

„Înfrângerea cu Olanda a fost poate cea mai mare dezamăgire a vieții. Devastator. Când joci bine și ești învins, e și mai dureros”.

Afirmă: „Meritam să câștigăm contra olandezilor”. Și dezvăluie ce plan avea Turcia la Euro 2024: „Voiam să jucăm finala”.

17 selecții
are Yunus Akgun la naționala Turciei: 3 goluri și două pase decisive

Marius Marin ratează barajul?! Italienii dezvăluie ce are mijlocașul Pisei.  Jocul cu Turcia, pericol iminent
Marius Marin ratează barajul?! Italienii dezvăluie ce are mijlocașul Pisei. Jocul cu Turcia, pericol iminent
Marius Marin ratează barajul?! Italienii dezvăluie ce are mijlocașul Pisei.  Jocul cu Turcia, pericol iminent
De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca
De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca
De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
„Cine e măscăriciul ăsta" Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea"
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne"

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
„Mi-am stricat viața!" Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă" banii instituției
„Mi-am stricat viața!" Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă" banii instituției
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

