„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!

Yunus Akgun, mijlocașul ultraofensiv al lui Galatasaray și al naționalei Turciei, vede Semiluna la turneul final și dincolo de faza grupelor la CM 2026: „Putem câștiga toate meciurile”. Nu acceptă ratarea calificării.

Turcii nu ne văd atât de puternici încât să-i oprim în ascensiunea spre Mondial. Un turneu final pe care-l așteaptă și ei de mult timp. Noi, din 1998. Roș-albii, din 2002.

Stoperul Samet Akaydin, colegul lui Valentin Mihăilă la Rizespor, afirmă că „românilor le e frică de noi”.

Un alt internațional, ultraofensivul Yunus Akgun, aproape că nu ne ia în calcul.

Extremă sau mijlocaș de atac la Galatasaray, el vorbește mai mult de finala barajului când se referă la play-off. Și comentează cum ar fi naționala Semilunii în grupa de CM, cu SUA, Paraguay și Australia.

Yunus Akgun: „Merităm să fim la Mondial”

Yunus a crescut la academia Galatei, dar a fost împrumutat de două ori, la Demirspor și Leicester. De-abia din 2024 a început să joace mai mult la „Cim-Bom-Bom”.

Yunus Akgun (în duel cu Robertson) a învins de două ori Liverpool cu Galatasaray în acest sezon de Champions: un dublu 1-0 Foto: Imago

Perioada Demirspor, mai ales sezonul 2021-2022, l-a ajutat mult, pentru că atunci l-a avut antrenor pe Vincenzo Montella. Și italianul i-a dat încredere când a devenit selecționer, în toamna lui 2023.

„Noi toți visăm la Mondial. Avem forță și calitate să ne calificăm, merităm să fim acolo. Vom juca la maximum în baraj”, a declarat el, potrivit cotidianului turc Fanatik.

18 milioane de euro valorează acum Yunus Akgun (Transfermarkt), un jucător de picior stâng vitezist și cu o bună tehnică

„Aș fi foarte dezamăgit dacă nu ne-am califica. Dar nu mă gândesc la asta”

Pentru jucătorul în vârstă de 25 de ani, ratarea CM 2026 e inacceptabilă.

„Ar fi o rușine să nu ne calificăm. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș fi foarte dezamăgit. Dar nu mă gândesc la asta.

Yunus are contract cu Galatasaray până în 2029 Foto: Imago

Suntem o echipă foarte tânără și totuși avem experiență, în ciuda tinereții, sunt jucători care evoluează la cluburi mari”, a mai spus el.

Dacă Dumnezeu vrea, cu siguranță vom fi la Campionatul Mondial și vom reuși lucruri mari. Avem o echipă grozavă, o familie grozavă. Am demonstrat la Euro ce putem face! Yunus Akgun, extremă Turcia

Nu se teme de nimeni nici în baraj, nici la turneul din vară: „Nu există vreun meci pe care să nu-l putem câștiga”.

Nici posibilitatea de a disputa în deplasare finala play-off-ului (în Slovacia sau Kosovo), dacă Turcia trece de „tricolori”, nu-l sperie: „Nu va fi un dezavantaj pe teren străin. Fanii noștri vin să ne susțină peste tot”.

Să joc la Mondial e ce-mi doresc cel mai mult în carieră. Să fiu acolo în tricoul Turciei, să trăiesc acest sentiment… Vrem ca toți turcii să-l trăiască după atâția ani. Eu aveam doi ani când naționala noastră a participat ultima oară la Mondial Yunus Akgun, extremă Turcia

Yunus Akgun: „Voiam să jucăm finala cu Turcia la Euro”

O grupă cu Australia, Paraguay și SUA la CM 2026? „Putem câștiga toate partidele”, anunță Akgun.

S-a întors la „am demonstrat la Euro ce putem face!”. Locul 2 într-o serie cu Portugalia, Georgia și Cehia, Turcia a învins Austra în optimile de finală (2-1), pierzând greu în fața Țărilor de Jos în „sferturi”, 1-2, deși a deschis scorul.

17 goluri a influențat Yunus Akgun (8 reușite, 9 assisturi) în 34 de meciuri jucate în acest sezon la Galatasaray

„Înfrângerea cu Olanda a fost poate cea mai mare dezamăgire a vieții. Devastator. Când joci bine și ești învins, e și mai dureros”.

Afirmă: „Meritam să câștigăm contra olandezilor”. Și dezvăluie ce plan avea Turcia la Euro 2024: „Voiam să jucăm finala”.

17 selecții are Yunus Akgun la naționala Turciei: 3 goluri și două pase decisive

