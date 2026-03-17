S-a răzgândit Iranul? Ce vrea să facă Teheranul cu naționala sa + cerere specială la FIFA
Încă nu se știe dacă Mehdi Taremi (în centru) și naționala Iranului vor juca la CM 2026
S-a răzgândit Iranul? Ce vrea să facă Teheranul cu naționala sa + cerere specială la FIFA

alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 17:07
  • Iran a susținut prin oficialii săi că nu poate participa la Campionatul Mondial, dar confederația asiatică afirmă exact opusul.
  • În același timp, ambasadorul iranian în Mexic cere o decizie radicală la FIFA pentru ca naționala lui Amir Ghalenoei să joace la CM. 

Timpul trece și ne apropiem mai mult de Campionatul Mondial. Mai sunt 86 de zile până la startul turneului final și încă nu știm cine participă. Nici echipele calificate nu sunt toate confirmate.

„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!

Totul se îndreaptă spre retragerea Iranului de la Mondial

Războiul din Orientul Mijlociu e în a treia săptămână și, în această perioadă, oficialii iranieni au declarat că prezența naționalei la CM 2026 e imposibilă în asemenea condiții.

Și președintele federației, Mehdi Taj, și ministrul sportului, Ahmad Donyamali.

Infantino și trofeul CM Foto: Imago Infantino și trofeul CM Foto: Imago
Infantino și trofeul CM

Mai ales că Donald Trump afirmase: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte”.

Confederația asiatică susține opusul: „Iranul ne-a anunțat că va merge la Mondial”

Acum, confederația asiatică (AFC) răstoarnă scenariul că Iranul se retrage de la Mondial.

Secretarul general AFC, Windsor John, susține exact opusul: „Toată lumea spune o mulțime de lucruri. În cele din urmă, federația este cea care decide dacă va participa”.

Până astăzi, federația iraniană ne-a anunțat că va merge la Cupa Mondială. Iranul e membru AFC și s-a calificat la turneul final. Noi vrem să joace acolo. Sperăm să se rezolve problemele și să participe Windsor John, secretar general al confederației asiatice

Sugerează că, atât timp cât nu va comunica AFC retragerea sa oficială, Iranul e așteptat la competiția organizată în această vară în SUA, Canada și Mexic.

Iran vrea să participe la CM, dar numai în Mexic

Ambasadorul iranian în Mexic, Abolfazi Psedniddeh, a dezvăluit că federația de la Teheran negociază cu FIFA să mute meciurile selecționatei lui Amir Ghalenoei.

Pe 5 decembrie, s-a stabilit ca naționala să joace toate partidele din grupa G (alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă) în Statele Unite.

Ar vrea totuși să participe la Mondial, dar să evolueze numai în Mexic.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a asigurat FIFA că țara sa poate organiza 13 meciuri la CM 2026 Foto: Imago Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a asigurat FIFA că țara sa poate organiza 13 meciuri la CM 2026 Foto: Imago
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a asigurat FIFA că țara sa poate organiza 13 meciuri la CM 2026

„SUA nu cooperează cu noi asupra problemei vizelor. Suntem interesați să jucăm la Mondial, însă guvernul american nu ne oferă sprijin logistic și administrativ”, a declarat Psedniddeh, potrivit agenției de stat IRNA, preluată și de Marca.com.

FIFA poate interveni ca naționala Iranului să participe la Cupa Mondială, dar în Mexic Abolfazi Psedniddeh, ambasadorul Iranului în Mexico City

Planul pare un eșec de la început. The Times a aflat că FIFA nu a luat în calcul nicio clipă această posibilitate, de a schimba programul CM și de a permite Iranului să joace în Mexic.

Ce poate fi mai rău la Mondial Alertă teroristă înaintea turneului. Cum s-ar putea răzbuna Iranul. Mesajul criptat descoperit de SUA
Ce poate fi mai rău la Mondial Alertă teroristă înaintea turneului. Cum s-ar putea răzbuna Iranul. Mesajul criptat descoperit de SUA
Ce poate fi mai rău la Mondial Alertă teroristă înaintea turneului. Cum s-ar putea răzbuna Iranul. Mesajul criptat descoperit de SUA
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie”
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie”

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
