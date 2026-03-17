S-a răzgândit Iranul? Ce vrea să facă Teheranul cu naționala sa + cerere specială la FIFA

Iran a susținut prin oficialii săi că nu poate participa la Campionatul Mondial, dar confederația asiatică afirmă exact opusul.

În același timp, ambasadorul iranian în Mexic cere o decizie radicală la FIFA pentru ca naționala lui Amir Ghalenoei să joace la CM.

Timpul trece și ne apropiem mai mult de Campionatul Mondial. Mai sunt 86 de zile până la startul turneului final și încă nu știm cine participă. Nici echipele calificate nu sunt toate confirmate.

Totul se îndreaptă spre retragerea Iranului de la Mondial

Războiul din Orientul Mijlociu e în a treia săptămână și, în această perioadă, oficialii iranieni au declarat că prezența naționalei la CM 2026 e imposibilă în asemenea condiții.

Și președintele federației, Mehdi Taj, și ministrul sportului, Ahmad Donyamali.

Mai ales că Donald Trump afirmase: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte”.

Confederația asiatică susține opusul: „Iranul ne-a anunțat că va merge la Mondial”

Acum, confederația asiatică (AFC) răstoarnă scenariul că Iranul se retrage de la Mondial.

Secretarul general AFC, Windsor John, susține exact opusul: „Toată lumea spune o mulțime de lucruri. În cele din urmă, federația este cea care decide dacă va participa”.

Până astăzi, federația iraniană ne-a anunțat că va merge la Cupa Mondială. Iranul e membru AFC și s-a calificat la turneul final. Noi vrem să joace acolo. Sperăm să se rezolve problemele și să participe Windsor John, secretar general al confederației asiatice

Sugerează că, atât timp cât nu va comunica AFC retragerea sa oficială, Iranul e așteptat la competiția organizată în această vară în SUA, Canada și Mexic.

Iran vrea să participe la CM, dar numai în Mexic

Ambasadorul iranian în Mexic, Abolfazi Psedniddeh, a dezvăluit că federația de la Teheran negociază cu FIFA să mute meciurile selecționatei lui Amir Ghalenoei.

Pe 5 decembrie, s-a stabilit ca naționala să joace toate partidele din grupa G (alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă) în Statele Unite.

Ar vrea totuși să participe la Mondial, dar să evolueze numai în Mexic.

„SUA nu cooperează cu noi asupra problemei vizelor. Suntem interesați să jucăm la Mondial, însă guvernul american nu ne oferă sprijin logistic și administrativ”, a declarat Psedniddeh, potrivit agenției de stat IRNA, preluată și de Marca.com.

FIFA poate interveni ca naționala Iranului să participe la Cupa Mondială, dar în Mexic Abolfazi Psedniddeh, ambasadorul Iranului în Mexico City

Planul pare un eșec de la început. The Times a aflat că FIFA nu a luat în calcul nicio clipă această posibilitate, de a schimba programul CM și de a permite Iranului să joace în Mexic.

