Răzvan Burleanu l-a atacat, luni, pe Ionuț Lupescu, despre care a spus că se ocupa de delegările arbitrilor într-o perioadă în care exista corupție în arbitraj.

Lupescu a fost contracandidatul lui Burleanu pentru șefia FRF în 2018.

La 8 ani de când s-au duelat pentru a câștiga președinția FRF, Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu au intrat din nou în polemică.

Fostul mare internațional a criticat arbitrajul de la Rapid - Dinamo, lucru care l-a determinat pe cel care e acum numărul 1 la Casa Fotbalului să aibă o reacție violentă la adresa fostului fotbalist.

Burleanu: „Lupescu nu va reacționa la ce spun eu”

„În trecut, înainte de 2014, persoane pe care chiar le-am văzut în această perioadă de timp dându-și cu părerea despre prestația lui Istvan Kovacs erau chiar cele care își făceau delegările în fotbalul românesc. O perioadă care a fost marcată de foarte multă corupție în arbitraj.

Mă refer direct aici la domnul Ionuț Lupescu, iar după această declarație, cu siguranță o să-i vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem că imediat o să sară în apărarea lui, direct, fiindcă el cred că nu va reacționa. Dincolo de alte năzbâtii pe care le-a făcut la nivel comercial, la nivelul Federației Române de Fotbal, când era director general în Federația Română de Fotbal”, a declarat Burleanu.

Lupescu: „Toate la vremea lor”

Pe parcursul zilei de luni, Lupescu nu a oferit nicio reacție în urma acestui atac. GOLAZO.ro l-a sunat și astăzi. Fostul internațional a răspuns și prima reacție, după ce a aflat care e subiectul, a fost: „Nu vreau să particip la Congresul al patrulea al lui Răzvan Burleanu”.

Lupescu face trimitere la faptul că mâine, 18 martie, sunt programate alegerile pentru președinția FRF, unde Burleanu e mare favorit să câștige al 4-lea mandat, deși în 2014 promitea că va introduce în statutul FRF obligativitatea ca orice președinte să poată avea cel mult două mandate de câte 4 ani.

„Nu vreau să comentez acum despre ce a spus despre mine”, a continuat Lupescu, care însă a rostit apoi câteva fraze care sună a amenințare în direcția președintelui FRF: „Cred că Burleanu are acum probleme mai mari decât Ionuț Lupescu… Repet, nu vreau să comentez nimic acum, însă… toate la vremea lor”.

Scorul din 2018: 168-78

În primăvara lui 2018, Răzvan Burleanu l-a avut contracandidat pe Ionuț Lupescu. Actualul președinte era la finalul primului său mandat și chiar dacă fostul internațional a avut susținerea unor nume precum Mircea Lucescu și Cristi Chivu, Burleanu a câștigat detașat.

A luat 168 de voturi, spre deosebire de Lupescu, care a fost votat de doar 78 de alegători. Scorul procentelor: 70% versus 30%. La alegerile din 2022, Burleanu a candidat singur și a fost votat în unanimitate!

Lupescu, fost mare tricolor

Cu 74 de selecții și cu 4 turnee finale în CV, Ionuț Lupescu face parte din galeria celor mai importanți fotbaliști români all time. E în top 20 ca număr de meciuri jucate în echipa națională, peste Cămătaru, Cornel Dinu, Viorel Moldovan, Balsci, Ștefănescu, Ilie Dumitrescu, Belodedici, Adrian Ilie.

În plus, cele două Mondiale (1990 și 1994) și cele două Europene (1996, 2000) la care a participat îl plasează pe Lupescu pe locul 4 în ierarhia celor cu cele mai multe turnee finale. Primul e Hagi (6 prezențe), pe 2 sunt Gică Popescu și Stelea (câte 5 turnee finale), după care sunt 6 jucători cu câte 5 prezențe la CM și CE: Lupescu, Dan Perescu, Viorel Moldovan, Gâlcă, Dorinel Munteanu și Florin Prunea.

