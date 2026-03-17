„Un nou trofeu în vestiarul nostru”  Coproprietarul clubului Bournemouth a câștigat premiul Oscar

Bournemouth l-a felicitat pe Michael B. Jordan (39 de ani), coproprietarul clubului, pentru câștigarea premiului Oscar la prima sa nominalizare.

Michael B. Jordan a devenit coproprietarul clubului englez Bournemouth în decembrie 2022, care se află în prezent pe locul 10 în Premier League.

Duminică, Jordan a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, la prima sa nominalizare. Americanul a fost felicitat de clubul la care deține acțiuni prin intermediul unei postări pe Twitter:

„Un nou trofeu în vestiarul nostru!

Primul proprietar al unui club din Premier League care câștigă un Oscar.

Felicitări încă o dată!”.

A new addition to our dressing room 🏆



The first owner of a Premier League club to win an Oscar.



Congratulations once again, @michaelb4jordan 👏 pic.twitter.com/FDt1VeAX0r — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 17, 2026

În imaginea postată de Bournemouth apare premiul câștigat de Michael B. Jordan, aflat în vestiarul echipei, și care este situat lângă o stea de pe podea.

Una similară cu cele de pe Hollywood Walk of Fame, un trotuar faimos din Los Angeles care onorează personalități din divertisment prin amplasarea unor stele din bronz în beton.

Astfel, Michael B. Jordan a devenit primul investitor din Premier League care a câștigat Premiul Oscar.

Michael B. Jordan, câștigător în premieră al premiului Oscar

Duminică, Michael B. Jordan a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul interpretat în filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler. A fost a cincea colaborare dintre actor și regizor.

Jordan a câștigat premiul la prima sa nominalizare, în fața altor nume importante de la Hollywood: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) și Wagner Moura (The Secret Agent).

În filmul „Sinners”, Jordan a avut un rol dublu. El i-a interpretat pe gemenii Smoke și Stack Moore, proprietari ai unui bar din Sudul segregat al SUA.

„Dumnezeu este bun”, a spus Jordan, după care i-a mulțumit lui Ryan Coogler: „Mi-ai oferit oportunitatea și spațiul de a fi văzut”, conform hotnews.ro.

Michael B. Jordan a devenit celebru pentru rolurile pe care le-a avut în Creed, Black Panther, The Wire sau Friday Nights Lights.

