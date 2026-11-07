Bogdan Andone, euforic Antrenorul lui FC Argeș s-a descătușat după victoria cu Dinamo: „Nu plec de la echipă”

FC ARGEȘ - DINAMO 2-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, s-a descătușat după prima victorie obținută de echipa sa din august încoace.

Tehnicianul a fost contestat vehement de suporteri în ultima perioadă, aceștia cerându-i în repetate rânduri demisia.

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Andone a dezvăluit cât de importantă este victoria obținută de FC Argeș, după o serie de 10 meciuri consecutive fără succes în Superliga.

FC ARGEȘ - DINAMO 2-1 . Bogdan Andone: „Era nevoie de încredere pentru jucători, dar şi pentru mine şi suflarea argeşeană”

„Cred că au fost două reprize total opuse, o primă repriză în care am reuşit să stăm tactic bine şi să marcăm, iar repriza a doua, cred că Dinamo e cea mai bună echipă ca dinamică, calitate de joc în ofensivă.

Nu am mai reuşit să avem dinamică şi au pus presiune, şi-au creat situaţii. Am avut nevoie de un plus de energie, care a venit după ce am făcut schimbările. Cred că Dumnezeu ne-a răsplătit, după această perioadă de neşansă.

Ultima victorie a fost împotriva Craiovei, campioana en-titre. Din păcate, în această perioadă lungă am făcut multe meciuri bune, chiar statistic am stat mai bine ca anul trecut. Probabil calitatea atacanţilor de anul trecut, cei care finalizau mai bine şi erau mai eficienţi.

E o victorie extrem de importantă, care vine într-un moment important înainte de această pauză. Era nevoie de încredere pentru jucători, dar şi pentru mine şi suflarea argeşeană.

Cum ştiţi, Dinamo este cumva o mare rivală după acel baraj de acum câțiva ani (n.r. 2023)”, a declarat Bogdan Andone la Prima Sport.

Bogdan Andone: „Am discutat cu FCSB”

Antrenor la FC Argeș din 2024, când echipa era în Liga 2, Andone a vorbit și despre viitorul său. Acesta le-a amintit contestatarilor faptul că în vara acestui an a refuzat mai multe oferte pentru a continua pe banca alb-violeților.

„Eu am spus-o și la conferința de presă, am spus-o și în trecut, eu am avut oferte clare în vară și din străinătate am discutat, de la FCSB, știți bine discuția, din Cipru din TOP 3. Eu am vorbit cu președintele Dani Coman și am spus că rămânem și în acest sezon.

Din punctul meu de vedere, eu nu voi pleca, mă așteptam să vină momente mai dificile la echipă. Le-am spus băieților că sunt alături de ei. Doar împreună putem reuși, jucători, staff, suporteri” a concluzionat Andone.

În urma succesului cu Dinamo, FC Argeș a urcat provizoriu pe locul 11, cu 15 puncte.

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