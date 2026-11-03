I-a decis soarta lui Andone  Hotărârea luată în privința antrenorului lui FC Argeș, după 10 meciuri fără victorie în Superliga

Daniel Stanciu (52 de ani), directorul de imagine al clubului FC Argeș, a dezvăluit ce decizie a luat președintele Dani Coman (47 de ani) în privința viitorului lui Bogdan Andone (51 de ani) la echipă.

Formația piteșteană a pierdut sâmbătă cu Corvinul, 0-2, și a ajuns la 10 meciuri fără victorie în campionat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Din cauza rezultatelor dezamăgitoare înregistrate de FC Argeș, Cristian Gentea, primarul Piteștiului, i-ar fi solicitat lui Dani Coman să-l dea afară pe Bogdan Andone.

Dani Coman i-a decis viitorul lui Bogdan Andone: „Nu se pune problema”

Daniel Stanciu a anunțat că s-a întâlnit cu Dani Coman și au discutat despre viitorul lui Bogdan Andone la FC Argeș.

„Chiar azi dimineață (n.r. - luni) m-am întâlnit cu Dani Coman și nu se pune problema (n.r. - ca Bogdan Andone să fie demis).

Decizia, 100%, îi aparține lui Dani Coman. Dacă ar fi să ia cineva o decizie, ar fi Dani Coman”, a declarat Daniel Stanciu, conform digisport.ro.

88 de meciuri a pregătit-o Bogdan Andone, până acum, pe FC Argeș. Are un bilanț de 39 de victorii, 20 de remize și 29 de înfrângeri

Bogdan Andone a preluat-o pe FC Argeș în septembrie 2024, când echipa se afla într-o situație dificilă în Liga 2. A reușit să-i promoveze pe piteșteni și să-i ducă în play-off la primul sezon de la revenirea în Superliga.

În prezent, FC Argeș ocupă locul 14, poziție de baraj, cu 12 puncte, iar fanii speră să nu trăiască coșmarul din stagiunea 2022-2023.

Atunci, piteștenii retrogradau în urma barajului pierdut cu Dinamo, scor 5-8 la general, după ce, cu un sezon înainte, reușiseră să ajungă în play-off-ul Superligii.

Pentru FC Argeș urmează duelul de vineri cu Dinamo, liderul din Superliga, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Piteștenii nu au mai câștigat un meci în campionat de pe 9 august, când învingeau pe terenul campioanei României, Universitatea Craiova, scor 1-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport