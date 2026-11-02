Scandal în Superliga Primarul cere demisia antrenorului, dar acesta nu cedează! Conducerea are deja înlocuitori pe listă

FC Argeș traversează o perioadă dezastruoasă în Superliga.

Piteștenii au ajuns la 10 meciuri fără victorie, după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, 0-2, iar postul lui Bogdan Andone (51 de ani) se clatină serios.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alb-violeții au fost surpriza sezonului trecut din Superliga. Din postura de nou-promovată, FC Argeș a ajuns în play-off, însă situația s-a schimbat radical în actuala stagiune.

Piteștenii nu au mai câștigat un meci oficial în campionat de pe 9 august, când învingeau pe terenul campioanei României, Universitatea Craiova, scor 1-0.

Cristian Gentea vrea ca Bogdan Andone să fie demis!

Eșecul de la Petroșani cu Corvinul a fost picătura care a umplut paharul pentru primarul Piteștiului.

Nemulțumit de rezultatele echipei, Cristian Gentea i-a solicitat președintelui Dani Coman să-l dea afară pe Bogdan Andone, scrie fanatik.ro.

Situația nu este atât de ușor de rezolvat. Sursa citată susține că tehnicianul nu cedează și cere toate salariile aferente contractului, care expiră în vară, pentru a fi de acord cu rezilierea.

FC Argeș ar avea deja și doi înlocuitori pe listă. Este vorba de Ionuț Badea, cel care a mai antrenat la Pitești în două perioade distincte (2007 - 2009 și 2019-2020), respectiv un antrenor portughez, moda actualei stagiuni din Superliga.

Cu Ionuț Badea antrenor, FC Argeș reușea să revină în Superliga în 2020, după 11 ani de absență/ Foto: sportpictures.eu

Bogdan Andone a refuzat o propunere din Cipru

După parcursul din sezonul trecut la cârma lui FC Argeș, tehnicianul formației din Trivale a avut pe masă mai multe oferte.

Una dintre acestea a venit din Cipru, țară în care și-a petrecut o bună parte a carierei, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Cu toate acestea, a ales să nu dea curs propunerii.

Bogdan Andone a preluat-o pe FC Argeș în septembrie 2024, când echipa se afla într-o situație dificilă în Liga 2.

Bogdan Andone, Dani Coman și Cristian Gentea

A reușit să-i promoveze pe piteșteni și să-i ducă în play-off la primul sezon de la revenirea în Superliga.

În prezent, FC Argeș ocupă locul 14, poziție de baraj, cu 12 puncte, iar fanii speră să nu trăiască coșmarul din stagiunea 2022-2023.

Atunci, piteștenii retrogradau în urma barajului pierdut cu Dinamo, scor 5-8 la general, după ce, cu un sezon înainte, reușiseră să ajungă în play-off-ul Superligii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport