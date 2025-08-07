Bogdan Stelea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat situația lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul transferat de FCSB în această vară.

Politic a acuzat o stare de oboseală înaintea meciului tur cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League.

Bogdan Stelea, despre Dennis Politic „Să se gândească dacă vrea să facă sport profesionist sau nu”

Fostul portar a vorbit despre problemele acuzate de Dennis Politic și este de părere că fotbalistul campioanei ar trebui să se gândească serios la ceea ce își dorește de la cariera sa.

Stelea consideră că fotbalistul „roș-albaștrilor” are o problemă la nivel mental care l-ar putea împiedica din a confirma pe teren.

„Politic are o problemă mentală, el spune că suferă și că e obosit. Nu știu de ce îi e frică. Trebuie să se gândească bine dacă vrea să facă performanță, dacă vrea să facă sport profesionist sau nu!

E vorba de o problemă mentală, nu e de altceva. Toată lumea e obosită, dar cu asta înveți să trăiești. La început suferi, dar după ești pregătit și nu mai suferi.

Am citit undeva că Politic are niște probleme care țin mai mult de mental și că tot timpul invoca anumite accidentări.

Se ducea, îi făceau RMN-uri și nu apărea absolut nimic, dar el spunea că are probleme”, a declarat Bogdan Stelea, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

1,5 milioane de euro este cota lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

