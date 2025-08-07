Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo

Metaloglobus a anunțat, joi, transferurile lui Moses Abbey (22 de ani) și Ely Fernandes (34 de ani).

(22 de ani) și Ely Fernandes (34 de ani). Metaloglobus - Dinamo va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, vineri, cu începere de la ora 21:30.

Fără victorie în acest start de sezon, Metaloglobus a realizat două transferuri înaintea partidei cu Dinamo.

Metaloglobus, două transferuri într-o zi

Ultima oară la FC U Craiova 1948, Moses Abbey vine la Metaloglobus sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Bine ai venit, Moses Abbey!

Moses vine la Metaloglobus sub formă de împrumut de la FC U Craiova 1948. Mijlocașul ghanez are 22 de ani și este născut la Accra, capitala Ghanei.

Este un jucător de picior stâng, cu o tehnică bună și o viteză care îl face greu de oprit în duelurile unu-la-unu. Moses Abbey și-a început cariera în Italia, evoluând pentru echipele Rende Calcio și Ravenna FC în Serie D. La Ravenna, în sezonul 2022/2023, a fost unul dintre cei mai prolifici jucători.

În 2024 a ajuns la Craiova, formație pentru care a bifat 22 de meciuri, reușind 3 goluri și 5 pase decisive.

Mult succes în tricoul echipei noastre!”, a anunțat Metaloglobus pe rețelele de socializare.

175.000 de euro este cota lui Moses Abbey, potrivit transfermarkt.ro

Ely Fernandes, sub comanda lui Mihai Teja

O altă achiziție anunțată de Metaloglobus este cea a lui Ely Fernades, fotbalist cu experiență în Liga 1, jucând pentru echipe precum Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj sau Farul Constanța.

„Bine ai venit, Ely Fernandes!

Clubul nostru își întărește compartimentul ofensiv cu un jucător care a strâns peste 130 de meciuri în prima ligă din România.

În vârstă de 34 de ani, Ely este născut în capitala insulelor Capului Verde, la Tarrafal. Deține cetățenia statului insular, dar și cetățenia portugheză.

După ce a trecut pe la cluburi mai mici din Portugalia, precum Marinhense, Infesta sau CD Fatima, Ely Fernandes a fost remarcat de Gil Vincente, echipă din prima ligă, care l-a achiziționat la începutul sezonului 2013-14. A fost împrumutat în liga secundă la Oliveirense și Santa Clara.

Au urmat apoi experiențe la Vilafranquense și Pinhalnovense, pentru ca în 2018 să ajungă în România. A ajuns la Gaz Metan Mediaș, acolo unde a avut un impact imediat în jocul medieșenilor.

A evoluat timp de două sezoane și jumătate la Mediaș, timp în care a bifat 75 de meciuri, marcând 8 goluri și oferind 7 assist-uri. În sezonul 2019-20 a ajuns în Play-off-ul primei ligi. În octombrie 2020, Ely Fernandes a semnat cu Farul Constanța.

Pentru „marinari”, Ely a strâns 30 de prezențe, reușind să înscrie două goluri și să ofere două assist-uri. Ulterior a fost transferat de Universitatea Cluj, echipă alături de care a jucat finala Cupei României 2022-23. În 2025 a jucat pentru CS Afumați.

Mult succes în tricoul echipei noastre!”, a mai anunțat Metaloglobus.

Transferurile realizate de Metaloglobus în această vară

Desley Ubbink

Bruno Carvalho

David Irimia

Alexandru Irimia

Damia Sabater

Aboubacar Camara

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport