Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo
Ely Fernandes/ Foto: Facebook
Superliga

Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 20:23
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 21:03
  • Metaloglobus a anunțat, joi, transferurile lui Moses Abbey (22 de ani) și Ely Fernandes (34 de ani).
  • Metaloglobus - Dinamo va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, vineri, cu începere de la ora 21:30.

Fără victorie în acest start de sezon, Metaloglobus a realizat două transferuri înaintea partidei cu Dinamo.

Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Citește și
Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Citește mai mult
Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj

Metaloglobus, două transferuri într-o zi

Ultima oară la FC U Craiova 1948, Moses Abbey vine la Metaloglobus sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Bine ai venit, Moses Abbey!

Moses vine la Metaloglobus sub formă de împrumut de la FC U Craiova 1948. Mijlocașul ghanez are 22 de ani și este născut la Accra, capitala Ghanei.

Este un jucător de picior stâng, cu o tehnică bună și o viteză care îl face greu de oprit în duelurile unu-la-unu. Moses Abbey și-a început cariera în Italia, evoluând pentru echipele Rende Calcio și Ravenna FC în Serie D. La Ravenna, în sezonul 2022/2023, a fost unul dintre cei mai prolifici jucători.

În 2024 a ajuns la Craiova, formație pentru care a bifat 22 de meciuri, reușind 3 goluri și 5 pase decisive.

Mult succes în tricoul echipei noastre!”, a anunțat Metaloglobus pe rețelele de socializare.

175.000 de euro
este cota lui Moses Abbey, potrivit transfermarkt.ro

Ely Fernandes, sub comanda lui Mihai Teja

O altă achiziție anunțată de Metaloglobus este cea a lui Ely Fernades, fotbalist cu experiență în Liga 1, jucând pentru echipe precum Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj sau Farul Constanța.

„Bine ai venit, Ely Fernandes!

Clubul nostru își întărește compartimentul ofensiv cu un jucător care a strâns peste 130 de meciuri în prima ligă din România.

În vârstă de 34 de ani, Ely este născut în capitala insulelor Capului Verde, la Tarrafal. Deține cetățenia statului insular, dar și cetățenia portugheză.

După ce a trecut pe la cluburi mai mici din Portugalia, precum Marinhense, Infesta sau CD Fatima, Ely Fernandes a fost remarcat de Gil Vincente, echipă din prima ligă, care l-a achiziționat la începutul sezonului 2013-14. A fost împrumutat în liga secundă la Oliveirense și Santa Clara.

Au urmat apoi experiențe la Vilafranquense și Pinhalnovense, pentru ca în 2018 să ajungă în România. A ajuns la Gaz Metan Mediaș, acolo unde a avut un impact imediat în jocul medieșenilor.

A evoluat timp de două sezoane și jumătate la Mediaș, timp în care a bifat 75 de meciuri, marcând 8 goluri și oferind 7 assist-uri. În sezonul 2019-20 a ajuns în Play-off-ul primei ligi. În octombrie 2020, Ely Fernandes a semnat cu Farul Constanța.

Pentru „marinari”, Ely a strâns 30 de prezențe, reușind să înscrie două goluri și să ofere două assist-uri. Ulterior a fost transferat de Universitatea Cluj, echipă alături de care a jucat finala Cupei României 2022-23. În 2025 a jucat pentru CS Afumați.

Mult succes în tricoul echipei noastre!”, a mai anunțat Metaloglobus.

Transferurile realizate de Metaloglobus în această vară

  • Desley Ubbink
  • Bruno Carvalho
  • David Irimia
  • Alexandru Irimia
  • Damia Sabater
  • Aboubacar Camara

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Real Madrid are un nou #9 Decizie surprinzătoare luată de „galactici”
Campionate
19:02
Real Madrid are un nou #9 Decizie surprinzătoare luată de „galactici”
Citește mai mult
Real Madrid are un nou #9 Decizie surprinzătoare luată de „galactici”
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea
Superliga
18:59
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea
Citește mai mult
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
dinamo bucuresti TRANSFERURI metaloglobus superliga moses abbey Ely Fernandes
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share