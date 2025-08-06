Borussia Dortmund ia măsuri  Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție
Borussia Dortmund și Partidul AfD
Borussia Dortmund ia măsuri Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție

Publicat: 06.08.2025, ora 21:08
Actualizat: 07.08.2025, ora 00:41
  • Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul „Beim Fußball schwarz-gelb” - „În fotbal, negru - galben”, culorile clubului

Pe 14 septembrie, în Germania au loc alegeri locale. Partidul Alternative für Deutschland (AfD) a utilizat în cadrul campaniei de sloganul și culorile clubului Borussia Dortmund, care au apărut pe un pliant.

Borussia Dortmund ia măsuri

Clubul german a reacționat imediat după ce a observat faptele partidului și a întreprins acțiuni în justiție împotriva publicității electorale a AfD, după cum anunță Borussia Dortmund pe site-ul oficial.

AfD a trebuit să înceteze din a utiliza sloganul și culorile clubului antrenat de Niko Kovac.

Borussia Dortmund a transmis către asociația districtuală a orașului o declarație de încetare și abținere a partidului, aceasta fiind aprobată pe 4 august.

Sloganul și culorile clubului au apărut pe un pliant al partidului, care conținea textul: „Negru și galben pentru fotbal – albastru duminică”.

Imagini cu pliantul AfD în cauză Imagini cu pliantul AfD în cauză
Imagini cu pliantul AfD în cauză

Conform comunicatului Borussiei, această modalitate de publicitate a partidului este una ilegală, pentru că a asociat numele clubului cu o opinie publică și a influențat comportamentul de vot al oamenilor.

Acest fapt ar fi sugerat că un fan al Borussiei Dortmund ar trebui să voteze cu AfD, partid cu care majoritatea suporterilor BVB sunt în antiteză și împotriva căruia chiar au afișat bannere la meciuri, în trecut.

„Dortmund s-a confruntat cu fanii extremiști de dreapta”

„Pentru Borussia Dortmund, distanțarea de AfD este de mare importanță; BVB vrea să împiedice extremiștii de dreapta să instrumentalizeze clubul în propriile scopuri.

Timp de mulți ani, clubul s-a confruntat cu fanii extremiști de dreapta din tribunele de pe Westfalenstadion.

A început în anii 1980 cu Borussenfront, un grup de huligani, notoriu pentru opiniile extremiste de dreapta.

Dar chiar și în ultimii ani, scena activă a fanilor a trebuit să depună eforturi mari pentru a combate noile grupuri cu opinii extremiste de dreapta și rasiste”, scrie Der Spiegel.

Sigla emblematică a clientului nostru, precum și culorile clubului și toate comunicările sunt într-o combinație de culori negru și galben, unică în peisajul fotbalistic și recunoscută la nivel mondial Extras din documentul prezentat de avocații lui BVB

