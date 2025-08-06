Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul „Beim Fußball schwarz-gelb” - „În fotbal, negru - galben”, culorile clubului

Pe 14 septembrie, în Germania au loc alegeri locale. Partidul Alternative für Deutschland (AfD) a utilizat în cadrul campaniei de sloganul și culorile clubului Borussia Dortmund, care au apărut pe un pliant.

Borussia Dortmund ia măsuri

Clubul german a reacționat imediat după ce a observat faptele partidului și a întreprins acțiuni în justiție împotriva publicității electorale a AfD, după cum anunță Borussia Dortmund pe site-ul oficial.

AfD a trebuit să înceteze din a utiliza sloganul și culorile clubului antrenat de Niko Kovac.

Borussia Dortmund a transmis către asociația districtuală a orașului o declarație de încetare și abținere a partidului, aceasta fiind aprobată pe 4 august.

Sloganul și culorile clubului au apărut pe un pliant al partidului, care conținea textul: „Negru și galben pentru fotbal – albastru duminică”.

Conform comunicatului Borussiei, această modalitate de publicitate a partidului este una ilegală, pentru că a asociat numele clubului cu o opinie publică și a influențat comportamentul de vot al oamenilor.

Acest fapt ar fi sugerat că un fan al Borussiei Dortmund ar trebui să voteze cu AfD , partid cu care majoritatea suporterilor BVB sunt în antiteză și împotriva căruia chiar au afișat bannere la meciuri, în trecut.

„Dortmund s-a confruntat cu fanii extremiști de dreapta”

„Pentru Borussia Dortmund, distanțarea de AfD este de mare importanță; BVB vrea să împiedice extremiștii de dreapta să instrumentalizeze clubul în propriile scopuri.

Timp de mulți ani, clubul s-a confruntat cu fanii extremiști de dreapta din tribunele de pe Westfalenstadion.

A început în anii 1980 cu Borussenfront, un grup de huligani, notoriu pentru opiniile extremiste de dreapta.

Dar chiar și în ultimii ani, scena activă a fanilor a trebuit să depună eforturi mari pentru a combate noile grupuri cu opinii extremiste de dreapta și rasiste”, scrie Der Spiegel.

Sigla emblematică a clientului nostru, precum și culorile clubului și toate comunicările sunt într-o combinație de culori negru și galben, unică în peisajul fotbalistic și recunoscută la nivel mondial Extras din documentul prezentat de avocații lui BVB

