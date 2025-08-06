Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu +8 foto
Cristi Chivu și Javier Zanneti/ Foto: GETTY Images
Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu

Publicat: 06.08.2025, ora 22:41
Actualizat: 06.08.2025, ora 22:41
  • Javier Zanetti (51 de ani), vicepreședintele lui Inter Milano, a oferit detalii despre numirea lui Cristi Chivu (44 de ani).

Legendarul căpitan al lui Inter a explicat că instalarea lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor a fost cea mai potrivită, după plecarea lui Simone Inzaghi.

Javier Zanetti: „Chivu e perfect pentru Inter”

„[Cei de la Inter] căutau pe cineva care să fie de-ai casei, care să cunoască mediul. Cristian mi-a fost coleg de echipă, cunoaște clubul, are personalitate, cunoaște fanii. Este persoana perfectă”, a spus Zanetti, citat de sportmediaset.it.

159 de meciuri
a jucat Chivu, alături de Zanetti, în perioada 2007-2014

Chivu a ajuns pe banca tehnică a celor de la Inter după finala Ligii Campionilor, pierdută 0-5 în fața lui PSG, și a debutat deja cu echipa la Mondialul Cluburilor, unde a fost eliminat în optimi de Fluminense, scor 0-2.

Cristi Chivu, victorie cu 7-2 în fața lui Inter U23

Inter Milano a câștigat primul meci amical disputat în această vară, scor 7-2, împotriva echipei U23 a clubului.

Chivu și-a trimis titularii obișnuiți pe teren încă din startul partidei, însă Inter a încasat două goluri în prima repriză.

Pe lângă strălucirile lui Lautaro Martinez, care i-a pasat decisiv nou-venitului Bonny și a marcat un gol, echipa românului a avut și probleme în fața elevilor lui Stefano Vecchi, iar Dumfries a gafat la golul prin care Mosconi a făcut 2-2.

Tehnicianul român a făcut mai multe improvizații în repriza secundă, una câștigată cu 3-0.

  • Marcatori: Kamate ('11, autogol), Bonny ('15), Asslani ('31, penalty), Lautaro ('41), Pio Esposito ('49), Luis Enrique ('63), Calhanoglu ('89) / Spinacce ('8) Mosconi ('29)

Cum a arătat Inter în meciul cu echipa U23 a clubului:

  • Prima repriză: Sommer - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Bonny, Lautaro
  • A doua repriză: Di Gennaro, Pavard. Acerbi, Palacios, Luis Henrique, Calhanoglu, Barella, Zalewski, Dimarco - Thuram, P. Esposito
Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter)
Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter)

Avertisment pentru Torino: „Chivu știe ce să facă!”

Inter va debuta în noul sezon de Serie A pe 25 august, acasă, împotriva lui Torino, iar prestația jucătorilor lui Chivu a fost analizată pe un site al fanilor clubului milanez.

„Cert este că oamenii lui Chivu au avut picioarele cam grele și a lipsit fluiditatea în mișcări, date fiind antrenamente intense din această săptămână, cu ședințe duble aproape în fiecare zi. Unele erori defensive le-au permis tinerilor de la U23 să înscrie două goluri.

Desigur, mai este mult până departe, unele lucruri trebuie ajustate cu timpul, dar un lucru este clar: Cristian Chivu știe ce să facă pentru ca jucătorii săi să dea randament maxim. Drumul a început și Torino a fost avertizată”, scrie internews08.it.

  • Inter mai are programate trei meciuri de pregătire în această lună, cu AS Monaco (8 august), Monza (12 august) și Olympiacos (16 august).

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share