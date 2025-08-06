Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu

- Javier Zanetti (51 de ani), vicepreședintele lui Inter Milano, a oferit detalii despre numirea lui Cristi Chivu (44 de ani).
Legendarul căpitan al lui Inter a explicat că instalarea lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor a fost cea mai potrivită, după plecarea lui Simone Inzaghi.
Javier Zanetti: „Chivu e perfect pentru Inter”
„[Cei de la Inter] căutau pe cineva care să fie de-ai casei, care să cunoască mediul. Cristian mi-a fost coleg de echipă, cunoaște clubul, are personalitate, cunoaște fanii. Este persoana perfectă”, a spus Zanetti, citat de sportmediaset.it.
Chivu a ajuns pe banca tehnică a celor de la Inter după finala Ligii Campionilor, pierdută 0-5 în fața lui PSG, și a debutat deja cu echipa la Mondialul Cluburilor, unde a fost eliminat în optimi de Fluminense, scor 0-2.
Cristi Chivu, victorie cu 7-2 în fața lui Inter U23
Inter Milano a câștigat primul meci amical disputat în această vară, scor 7-2, împotriva echipei U23 a clubului.
Chivu și-a trimis titularii obișnuiți pe teren încă din startul partidei, însă Inter a încasat două goluri în prima repriză.
Pe lângă strălucirile lui Lautaro Martinez, care i-a pasat decisiv nou-venitului Bonny și a marcat un gol, echipa românului a avut și probleme în fața elevilor lui Stefano Vecchi, iar Dumfries a gafat la golul prin care Mosconi a făcut 2-2.
Tehnicianul român a făcut mai multe improvizații în repriza secundă, una câștigată cu 3-0.
- Marcatori: Kamate ('11, autogol), Bonny ('15), Asslani ('31, penalty), Lautaro ('41), Pio Esposito ('49), Luis Enrique ('63), Calhanoglu ('89) / Spinacce ('8) Mosconi ('29)
Cum a arătat Inter în meciul cu echipa U23 a clubului:
- Prima repriză: Sommer - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Bonny, Lautaro
- A doua repriză: Di Gennaro, Pavard. Acerbi, Palacios, Luis Henrique, Calhanoglu, Barella, Zalewski, Dimarco - Thuram, P. Esposito
Galerie foto (8 imagini)
Avertisment pentru Torino: „Chivu știe ce să facă!”
Inter va debuta în noul sezon de Serie A pe 25 august, acasă, împotriva lui Torino, iar prestația jucătorilor lui Chivu a fost analizată pe un site al fanilor clubului milanez.
„Cert este că oamenii lui Chivu au avut picioarele cam grele și a lipsit fluiditatea în mișcări, date fiind antrenamente intense din această săptămână, cu ședințe duble aproape în fiecare zi. Unele erori defensive le-au permis tinerilor de la U23 să înscrie două goluri.
Desigur, mai este mult până departe, unele lucruri trebuie ajustate cu timpul, dar un lucru este clar: Cristian Chivu știe ce să facă pentru ca jucătorii săi să dea randament maxim. Drumul a început și Torino a fost avertizată”, scrie internews08.it.
- Inter mai are programate trei meciuri de pregătire în această lună, cu AS Monaco (8 august), Monza (12 august) și Olympiacos (16 august).