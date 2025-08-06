Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără” +25 foto
Danny Armstrong
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 01:23
  • Danny Armstrong (27 de ani), aripa dreapta a lui Dinamo, se află în centrul atenției în tabăra formației antrenate de Zeljko Kopic, după derby-ul cu FCSB.

Danny Armstrong a făcut un meci fantastic pe Arena Națională. Scoțianul a reușit o „triplă” în meciul cu FCSB, câștigat de Dinamo cu scorul de 4-3, și a încheiat perioada de 5 ani și jumătate fără victorie în derby pentru dinamoviști.

„Politic e foarte obosit"  Patronul FCSB,  detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum"
„Politic e foarte obosit" Patronul FCSB, detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum"
„Politic e foarte obosit"  Patronul FCSB,  detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum"

Glume la adresa lui Armstrong

Jucătorul adus de Dinamo la începutul anului, de la Kilmarnock FC, se află în centrul atenției în tabăra alb-roșie. Mai exact, colegii săi fac glume pe seama accentului scoțianului.

E foarte greu cu accentul scoțian al lui Armstrong. Nu-l înțelege nimeni. Trebuie să repete de 2-3 ori săracul, când spune ceva, pentru că nu înțelegem, și tot el e cel supărat: «Engleza e limba mea, voi nu știți engleză, nu înțelegeți, trebuie să învățați!».

Mai facem mișto de el la antrenamente că înainte să învețe română trebuie să învețe engleză cum trebuie”, a declarat Alex Pop, atacantul lui Dinamo, la emisiunea Liga Digi Sport.

750 de mii de euro
valorează Danny Armstrong, conform Transfermarkt
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Alex Pop, despre colegul său, Armstrong: „E un fotbalist bun”

În ciuda glumele făcute la adresa scoțianului, Alex Pop îl apreciază pe colegul său:

E un fotbalist bun, de calitate, un băiat senzațional.

La penalty-uri e o listă făcută de staff, și după ce văd ei la antrenamente. El bate penalty-uri și la finalul antrenamentelor.

Eu eram al doilea pe listă. Cât am fost primul (n.r. după plecarea lui Selmani), n-am avut niciodată penalty, acum s-a schimbat. Dar mă bucur că a ieșit așa, penalty-urile alea ne-au ajutat (n.r. - în meciul cu FCSB)”.

50 de goluri
a reușit până acum Armstrong, în toată cariera sa

Danny Armstrong și-a început cariera în țara sa natală, la Hamilton. Pe urmă, acesta a mai trecut pe la Wolverhampton, Raith Rovers și Kilmarnock.

VIDEO. „Mereu am fost vânat". Denis Alibec, „Lumini și Umbre", ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
20:39
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor"
Europa League
20:29
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor"
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor"

derby scotia dinamo PENALTY superliga danny armstrong
