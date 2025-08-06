Danny Armstrong (27 de ani), aripa dreapta a lui Dinamo, se află în centrul atenției în tabăra formației antrenate de Zeljko Kopic, după derby-ul cu FCSB.

Danny Armstrong a făcut un meci fantastic pe Arena Națională. Scoțianul a reușit o „triplă” în meciul cu FCSB, câștigat de Dinamo cu scorul de 4-3, și a încheiat perioada de 5 ani și jumătate fără victorie în derby pentru dinamoviști.

Glume la adresa lui Armstrong

Jucătorul adus de Dinamo la începutul anului, de la Kilmarnock FC, se află în centrul atenției în tabăra alb-roșie. Mai exact, colegii săi fac glume pe seama accentului scoțianului.

„E foarte greu cu accentul scoțian al lui Armstrong. Nu-l înțelege nimeni. Trebuie să repete de 2-3 ori săracul, când spune ceva, pentru că nu înțelegem, și tot el e cel supărat: «Engleza e limba mea, voi nu știți engleză, nu înțelegeți, trebuie să învățați!» .

Mai facem mișto de el la antrenamente că înainte să învețe română trebuie să învețe engleză cum trebuie”, a declarat Alex Pop, atacantul lui Dinamo, la emisiunea Liga Digi Sport.

750 de mii de euro valorează Danny Armstrong, conform Transfermarkt

Alex Pop, despre colegul său, Armstrong: „E un fotbalist bun”

În ciuda glumele făcute la adresa scoțianului, Alex Pop îl apreciază pe colegul său:

„ E un fotbalist bun, de calitate, un băiat senzațional.

La penalty-uri e o listă făcută de staff, și după ce văd ei la antrenamente. El bate penalty-uri și la finalul antrenamentelor.

Eu eram al doilea pe listă. Cât am fost primul (n.r. după plecarea lui Selmani), n-am avut niciodată penalty, acum s-a schimbat. Dar mă bucur că a ieșit așa, penalty-urile alea ne-au ajutat (n.r. - în meciul cu FCSB)”.

50 de goluri a reușit până acum Armstrong, în toată cariera sa

Danny Armstrong și-a început cariera în țara sa natală, la Hamilton. Pe urmă, acesta a mai trecut pe la Wolverhampton, Raith Rovers și Kilmarnock.

