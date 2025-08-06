Fost internațional, ucis în Gaza  Un ex-jucător palestinian a fost împușcat de forțele israeliene,  în timp ce aștepta ajutoare

Suleiman Al-Obeid, fostul jucător al naționalei Palestinei, a fost împușcat în Gaza.

Acesta a fost ucis în timp ce aștepta ajutoare pentru alte persoane rănite.

Suleiman Al-Obeid, care a decedat la vârsta de 41 de ani, era poreclit „Pele al fotbalului palestinian”. El avea cinci copii.

Suleiman Al-Obeid a fost ucis în Gaza

Fostul fotbalist al naționalei Palestinei a fost ucis miercuri, 6 august, în Gaza.

Al-Obeid a fost împușcat de armata israeliană în timp ce aștepta ajutoare pentru persoane rănite , conform youm7.com.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Federația Palestiniană de Fotbal a informat într-un comunicat că Al-Obeid „a fost martirizat după ce forțele israeliene i-au atacat miercuri pe cei care așteptau ajutor umanitar în sudul Fâșiei Gaza”, potrivit marca.com.

Suleiman Al-Obeid a marcat peste 100 de goluri în carieră , ceea ce l-a făcut foarte îndrăgit în fotbalul palestinian.

Al-Obeid a jucat în preliminariile pentru Cupa Mondială

Al-Obeid a evoluat pentru Palestina în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2014.

Palestinianul reușise primul său gol internațional împotriva Yemenului, în Campionatul Federației de Fotbal din Asia de Vest, în 2010.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport