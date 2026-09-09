Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Karetsas (stânga), în timpul meciului BVB - Villarreal. Foto: Imago
Liga Campionilor

Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 13:48
  • Disperare la Dortmund. Lui Konstantinos Karetsas i s-a făcut rău în timpul meciului de Champions cu Villarreal (3-2). 
  • Pe 29 august, Giannis Konstantelias a suferit o ruptură de ligamente încrucișate. Operat, minimum șase luni out!
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Borussia Dortmund a transferat în această vară cele mai mari talente ale fotbalului grec.

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  • Giannis Kontantelias, 23 de ani, adus de la PAOK pentru 26 de milioane de euro. 
  • Konstantinos Karetsas, 18 ani, venit de la Genk în schimbul a 30 de milioane. 

Konstantelias s-a accidentat grav în primul meci din Bundesliga

La debutul în Bundesliga, pe 29 august, când a și înscris primul gol la galben-negri, Konstantelias a rămas întins în iarbă după nicio oră de joc.

Mijlocașul ofensiv elen avea dureri mari la genunchi. Suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Karetsas a fost primul ajuns lângă el atunci, pe teren, interesându-se de starea lui.

Giannis a fost operat și va lipsi minimum o jumătate de an. Dacă totul va fi bine, va reveni cel mai devreme în martie.

Mama lui Karetsas a coborât imediat din lojă când și-a văzut băiatul prăbușit pe teren

Marți seară, a fost iar disperare pe arena din Dortmund. În minutul 26, Karetsas s-a prăbușit pe gazon. I s-a făcut rău.

Karetsas, întins pe teren. Foto: Imago Karetsas, întins pe teren. Foto: Imago
Karetsas, întins pe teren. Foto: Imago

În lojă, conducătorii clubului s-au panicat. Mama jucătorului, Irena, a coborât imediat la marginea terenului, potrivit Bild.

Doctorul Borussiei și paramedicii i-au dat primul ajutor, dar era limpede că extrema nu mai putea continua.

Jucătorul elen a rămas la spital în noaptea de marți spre miercuri. Foto: Imago Jucătorul elen a rămas la spital în noaptea de marți spre miercuri. Foto: Imago
Jucătorul elen a rămas la spital în noaptea de marți spre miercuri. Foto: Imago

O ambulanță l-a luat de la stadion și l-a dus la cel mai apropiat spital. Mama era alături de el în salvare.

Dortmund: „Karetsas are probleme circulatorii”

Clubul a postat un mesaj pe X: „Konstantinos Karetsas a avut probleme circulatorii. Kosta se simte bine în aceste circumstanțe”.

BVB nu a anunțat momentan care sunt rezultatele examenului medical și nici cât va lipsi jucătorul.

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