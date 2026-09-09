Disperare la Dortmund. Lui Konstantinos Karetsas i s-a făcut rău în timpul meciului de Champions cu Villarreal (3-2).

Pe 29 august, Giannis Konstantelias a suferit o ruptură de ligamente încrucișate. Operat, minimum șase luni out!

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Borussia Dortmund a transferat în această vară cele mai mari talente ale fotbalului grec.

Giannis Kontantelias, 23 de ani, adus de la PAOK pentru 26 de milioane de euro.

23 de ani, adus de la PAOK pentru 26 de milioane de euro. Konstantinos Karetsas, 18 ani, venit de la Genk în schimbul a 30 de milioane.

Konstantelias s-a accidentat grav în primul meci din Bundesliga

La debutul în Bundesliga, pe 29 august, când a și înscris primul gol la galben-negri, Konstantelias a rămas întins în iarbă după nicio oră de joc.

Mijlocașul ofensiv elen avea dureri mari la genunchi. Suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

🗞️ Giannis #Konstantelias sera opéré à Munich la semaine prochaine et devrait être absent environ 5 à 6 mois.



Un retour est prévu aux alentours de mars 2027.



(PaokToday) #BVB pic.twitter.com/vthX3ZShAS — Dortmund France 🇫🇷 (@Dortmund_French) September 3, 2026

Karetsas a fost primul ajuns lângă el atunci, pe teren, interesându-se de starea lui.

Giannis a fost operat și va lipsi minimum o jumătate de an. Dacă totul va fi bine, va reveni cel mai devreme în martie.

Mama lui Karetsas a coborât imediat din lojă când și-a văzut băiatul prăbușit pe teren

Marți seară, a fost iar disperare pe arena din Dortmund. În minutul 26, Karetsas s-a prăbușit pe gazon. I s-a făcut rău.

Karetsas, întins pe teren. Foto: Imago

În lojă, conducătorii clubului s-au panicat. Mama jucătorului, Irena, a coborât imediat la marginea terenului, potrivit Bild.

Doctorul Borussiei și paramedicii i-au dat primul ajutor, dar era limpede că extrema nu mai putea continua.

Jucătorul elen a rămas la spital în noaptea de marți spre miercuri. Foto: Imago

O ambulanță l-a luat de la stadion și l-a dus la cel mai apropiat spital. Mama era alături de el în salvare.

Dortmund: „Karetsas are probleme circulatorii”

Clubul a postat un mesaj pe X: „Konstantinos Karetsas a avut probleme circulatorii. Kosta se simte bine în aceste circumstanțe”.

Konstantinos Karetsas had to leave the field due to circulatory problems. Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests. 🙏 pic.twitter.com/WMYbxkdTEk — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

BVB nu a anunțat momentan care sunt rezultatele examenului medical și nici cât va lipsi jucătorul.

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