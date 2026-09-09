- Disperare la Dortmund. Lui Konstantinos Karetsas i s-a făcut rău în timpul meciului de Champions cu Villarreal (3-2).
- Pe 29 august, Giannis Konstantelias a suferit o ruptură de ligamente încrucișate. Operat, minimum șase luni out!
Borussia Dortmund a transferat în această vară cele mai mari talente ale fotbalului grec.
- Giannis Kontantelias, 23 de ani, adus de la PAOK pentru 26 de milioane de euro.
- Konstantinos Karetsas, 18 ani, venit de la Genk în schimbul a 30 de milioane.
Konstantelias s-a accidentat grav în primul meci din Bundesliga
La debutul în Bundesliga, pe 29 august, când a și înscris primul gol la galben-negri, Konstantelias a rămas întins în iarbă după nicio oră de joc.
Mijlocașul ofensiv elen avea dureri mari la genunchi. Suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.
Karetsas a fost primul ajuns lângă el atunci, pe teren, interesându-se de starea lui.
Giannis a fost operat și va lipsi minimum o jumătate de an. Dacă totul va fi bine, va reveni cel mai devreme în martie.
Mama lui Karetsas a coborât imediat din lojă când și-a văzut băiatul prăbușit pe teren
Marți seară, a fost iar disperare pe arena din Dortmund. În minutul 26, Karetsas s-a prăbușit pe gazon. I s-a făcut rău.
În lojă, conducătorii clubului s-au panicat. Mama jucătorului, Irena, a coborât imediat la marginea terenului, potrivit Bild.
Doctorul Borussiei și paramedicii i-au dat primul ajutor, dar era limpede că extrema nu mai putea continua.
O ambulanță l-a luat de la stadion și l-a dus la cel mai apropiat spital. Mama era alături de el în salvare.
Dortmund: „Karetsas are probleme circulatorii”
Clubul a postat un mesaj pe X: „Konstantinos Karetsas a avut probleme circulatorii. Kosta se simte bine în aceste circumstanțe”.
BVB nu a anunțat momentan care sunt rezultatele examenului medical și nici cât va lipsi jucătorul.