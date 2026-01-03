Momente tensionate în Premier League VIDEO+FOTO. Scandal la finalul partidei Bournemouth - Arsenal 2-3: jucătorii l-au înconjurat instant pe arbitru

Bournemouth - Arsenal 2-3. Au fost momente tensionate la finalul meciului de pe „ Vitality Stadium ”.

”. Jucătorii și oficialii gazdelor l-au înconjurat pe Chris Kavanagh (40 de ani), „centralul” partidei, frustrați de faptul că nu au fost lăsați să-și ducă faza la bun sfârșit, iar acesta a fluierat finalul meciului.

Condusă cu scorul de 2-3, Bournemouth a alergat după egalare, iar în minutul 90+7 a beneficiat de o aruncare de la margine.

Bournemouth - Arsenal 2-3 . Momente tensionante pe Vitality Stadium

Antoine Semenyo a trimis mingea lung în careu, dar aceasta a fost respinsă de un fundaș al celor de la Arsenal.

Balonul i-a revenit jucătorului formației gazdă, dar Chris Kavanagh a pus capăt meciului fix în momentul în care atacantul ghanez se pregătea să centreze.

Furioși, fanii au început să huiduie, iar jucătorii și oficialii „cireșelor”, în frunte cu antrenorul Andoni Iraola, l-au înconjurat pe central în semn de frustrare, scrie thesun.co.uk.

Ulterior, suporterii echipei de pe „Vitality Stadium” și-au arătat furia pe rețelele de socializare:

„Apărare excelentă a lui Chris Kavanagh, care îl împiedică pe Semenyo să bage mingea în careu”

„Cum a fluierat finalul acolo?? Bournemouth era în atac”

„Chris Kavanagh este absolut incompetent! Cum a terminat meciul acolo?”

„Cum naiba poți să fluieri acolo ??? Chris Kavanagh...”

Bournemouth players surround referee Chris Kavanagh. They feel he blew whistle for full time early. #afc pic.twitter.com/9BnRfrzo6e — Isaan Khan (@IsaanKhan_) January 3, 2026

Arsenal, victorie mare în lupta pentru titlu

„Tunarii” au început rău partida din etapa #20 din Premier League.

Evanilson a deschis scorul pentru Bournemouth în minutul 10, dar Gabriel a restabilit egalitatea 6 minute mai târziu.

S-a intrat cu 1-1 la vestiare, dar apoi a venit rândul lui Declan Rice să iasă la rampă. Absent la meciul din runda trecută (4-1 cu Aston Villa), mijlocașul englez a reușit o „dublă” în minutele 54 și 71.

Gazdele au mai punctat și ele o dată prin Kroupi, dar nu a fost suficient pentru a scoate un rezultat pozitiv.

Grație acestei victorii, Arsenal rămâne lider în Premier League, cu 48 de puncte, la 6 în fața celor de la Aston Villa. De partea cealaltă, Bournemouth este pe 15, cu 23 de puncte.

