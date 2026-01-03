Decizie finală în privința lui Chiricheș Ce se întâmplă cu veteranul celor  de la FCSB: „I-am propus asta”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Chiricheș era pe lista neagră a patronului, însă Mihai Stoica a declarat că veteranul își va duce la bun sfârșit contractul cu campioana României, scadent în vara acestui an.

Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: „ I-am propus asta”

Oficialul roș-albaștrilor a spus că i-a propus lui Chiricheș să facă în paralel și școala de director sportiv, dar acesta a refuzat, deoarece vrea să devină antrenor.

„Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului cu noi. Eu i-am oferit șansa de a face cursul de director sportiv, pe care îl putea face în paralel cu activitatea fotbalistică, și a zis că se gândește.

A doua zi mi-a spus că nu vrea așa ceva. Vrea să devină antrenor, deci probabil va face și el școala de antrenor.

Asta îi spuneam și lui Chipciu: «Toți vreți să vă faceți antrenori?».

Eu pe unii îi văd directori sportivi, dar toți vor să fie antrenori, pentru că sunt bani mulți.

Îți dai seama că la noi trebuie să ai și carnet de antrenor. În Portugalia nu e, dar în România, da.”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Chiricheș a revenit la FCSB în vara lui 2023, când a semnat pe salariu lunar de 40.000 de euro. În prezent însă el rulează pe un contract la jumătate.

10 minute a jucat Vlad Chiricheș în ultimul meci oficial al campioanei din 2025, 2-1 cu Rapid

