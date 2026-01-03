Scandări macabre și violente  Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat”
Joan Garcia și Juan Laporta/ Foto: Facebook @FC Barcelona
Campionate

Scandări macabre și violente Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 22:33
  • Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.
  • Espanyol - Barcelona se joacă în această seară de la ora 22:00 și se vede în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În sezonul 2024/2025, Joan Garcia a fost om de bază între buturile celor de la Espanyol.

Portarul i-a ajutat pe alb-albaștri să se salveze de la retrogradare, iar la final a sărutat tricoul clubului la care a fost format.

Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult  a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit fundașul de noii colegi
Citește și
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit fundașul de noii colegi
Citește mai mult
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult  a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit fundașul de noii colegi

Joan Garcia, ținta suporterilor lui Espanyol la derby

În mod surprinzător, Garcia a ales să o părăsească în vară pe Espanyol și să semneze cu rivala Barcelona, în schimbul sumei de 25.000.000 de euro.

Ultrașii formației de pe „Cornella-El Prat” nu au putut trece cu vederea peste decizia luată de goalkeeperul în vârstă de 24 de ani.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, aceștia au fost auziți scandând mesaje macabre: „Îl vrem pe Joan decapitat”.

De asemenea, suporterii au împânzit zona din jurul stadionului cu mesaje anti-Garcia, pe care l-au numit „Iuda” sau „șobolan”.

Război pe străzile din Barcelona

În această dimineață, mai mulți ultrași ai echipei antrenate de Manolo Gonzalez s-au deghizat și s-au dat drept instalatori de reclame, amplasând mai multe afișe cu mesaje obscene la adresa Barcelonei.

Citește și

„Cu toţii aşteptam!”  Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu”
Superliga
20:00
„Cu toţii aşteptam!” Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu”
Citește mai mult
„Cu toţii aşteptam!”  Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu”
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Box
19:12
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Citește mai mult
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
transfer barcelona espanyol scandari xenofobe joan garcia
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share