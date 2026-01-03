Scandări macabre și violente  Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat”

Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.

Espanyol - Barcelona se joacă în această seară de la ora 22:00 și se vede în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În sezonul 2024/2025, Joan Garcia a fost om de bază între buturile celor de la Espanyol.

Portarul i-a ajutat pe alb-albaștri să se salveze de la retrogradare, iar la final a sărutat tricoul clubului la care a fost format.

Joan Garcia, ținta suporterilor lui Espanyol la derby

În mod surprinzător, Garcia a ales să o părăsească în vară pe Espanyol și să semneze cu rivala Barcelona, în schimbul sumei de 25.000.000 de euro.

Ultrașii formației de pe „Cornella-El Prat” nu au putut trece cu vederea peste decizia luată de goalkeeperul în vârstă de 24 de ani.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, aceștia au fost auziți scandând mesaje macabre: „Îl vrem pe Joan decapitat” .

Espanyol ultras were heard chanting “Queremos la cabeza de Joan” (“We want Joan García’s head”) on the streets of Barcelona last night.



Absolutely disgusting. pic.twitter.com/coHShPFcDG — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 3, 2026

De asemenea, suporterii au împânzit zona din jurul stadionului cu mesaje anti-Garcia, pe care l-au numit „Iuda” sau „șobolan”.

🔥 Cornellá sigue acordándose de Joan García



💥 Asi están los alrededores del estadio para el derbi #EspanyolBarça de las 21:00



😡 "Judas. Rata..."



📷 @danigilopez pic.twitter.com/rJmfb3fCBs — Tiempo de Juego (@tjcope) January 3, 2026

Război pe străzile din Barcelona

În această dimineață, mai mulți ultrași ai echipei antrenate de Manolo Gonzalez s-au deghizat și s-au dat drept instalatori de reclame, amplasând mai multe afișe cu mesaje obscene la adresa Barcelonei.

😳 Varios ultras del @RCDEspanyol se han disfrazado esta madrugada con chalecos reflectantes haciéndose pasar por instaladores de publicidad



😮 Han abierto algunas marquesinas de las paradas de autobús de Barcelona y este es el resultado pic.twitter.com/4O8EJMIcni — Tiempo de Juego (@tjcope) January 3, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport