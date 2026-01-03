Scandări macabre și violente  Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat”

- Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.
- Espanyol - Barcelona se joacă în această seară de la ora 22:00 și se vede în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În sezonul 2024/2025, Joan Garcia a fost om de bază între buturile celor de la Espanyol.
Portarul i-a ajutat pe alb-albaștri să se salveze de la retrogradare, iar la final a sărutat tricoul clubului la care a fost format.
Joan Garcia, ținta suporterilor lui Espanyol la derby
În mod surprinzător, Garcia a ales să o părăsească în vară pe Espanyol și să semneze cu rivala Barcelona, în schimbul sumei de 25.000.000 de euro.
Ultrașii formației de pe „Cornella-El Prat” nu au putut trece cu vederea peste decizia luată de goalkeeperul în vârstă de 24 de ani.
Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, aceștia au fost auziți scandând mesaje macabre: „Îl vrem pe Joan decapitat”.
De asemenea, suporterii au împânzit zona din jurul stadionului cu mesaje anti-Garcia, pe care l-au numit „Iuda” sau „șobolan”.
Război pe străzile din Barcelona
În această dimineață, mai mulți ultrași ai echipei antrenate de Manolo Gonzalez s-au deghizat și s-au dat drept instalatori de reclame, amplasând mai multe afișe cu mesaje obscene la adresa Barcelonei.