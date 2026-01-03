„E concurenţă” Elvir Koljic a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a reacționat: „O să ne ajute”

- Elvir Koljic (30 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit posibilul transfer al lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în Giulești.
Fostul fotbalist al celor de la Hermannstadt se află sub contract cu Real Oviedo, însă Rapid lucrează la un împrumut cu opțiune de transfer definitiv la finalul sezonului, în funcție de evoluțiile acestuia.
Elvir Koljic, despre Daniel Paraschiv: „O să ne ajute”
Titular în atacantul giuleștenilor în acest sezon, Koljic nu se teme de concurență.
„Da, a fost la Hermannstadt, e un jucător bun. Cu siguranţă o să fie bine primit, o să ne ajute.
Burmaz urmează să revină, cred că avem o concurenţă sănătoasă şi toţi o să fim în formă”, a declarat Elvir Koljic, citat de orangesport.ro.
Cifrele lui Daniel Paraschiv:
- FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
- Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
- Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
- Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
- FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
- Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol
Rapid, fără trei jucători în cantonamentul din Antalya
Rapid se pregătește pentru startul cantonamentului din Antalya.
Giuleștenii s-au reunit sâmbătă și decolează spre Turcia, unde antrenorul Costel Gâlcă va avea la dispoziție 28 de jucători.
Din lotul lui Costel Gâlcă vor lipsi trei fotbaliști: portarul Franz Stolz, care s-a întors la Genoa, Antoine Baroan, care se antrenează separat, după ce în luna decembrie au existat tensiuni între el și antrenor, plus Kader Keita, care s-a accidentat în ultimul meci din 2025 și urmează procesul de recuperare.
La finalul cantonamentului programat între 3 și 12 ianuarie, Rapid va disputa și două amicale:
- 10 ianuarie - Wisla Plock
- 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia
Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:
- Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
- Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
- Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
- Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj