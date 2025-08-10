Șoc în boxul japonez Încă un sportiv a murit la nici 24 de ore de la decesul unui alt boxer » Ce s-a întâmplat

- Hiromasa Urakawa este al doilea sportiv japonez care a decedat în mai puțin de 24 de ore.
- Ieri, 9 august, Shigetoshi Kotari și-a pierdut viața după ce a fost diagnosticat cu un hematom subdural.
Hiromasa Urakawa a decedat la vârsta de 28 de ani. Acesta a luptat, pe 2 august, cu Yoji Saito și a fost învins prin knockout.
Hiromasa Urakawa și-a pierdut viața
După anunțul decesului lui Shigetoshi Kotari, Comisia Japoneză de Box a anunțat că și Hiromasa Urakawa și-a pierdut viața după ce a fost doborât în timpul unei lupte. Ambii sportivii au fost diagnosticați cu un hematom subdural, potrivit marca.com.
După meciul pierdut în fața lui Yoji Saito, Urakawa a fost internat de urgență la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Inițial, sportivul japonez a părut că se simte mai bine, dar, în cele din urmă, acesta a decedat.
Organizația Mondială de Box a condoleanțe familiei și prietenilor sportivului.
Regretăm profund această pierdere. Este un accident în ring care ne obligă pe toți să continuăm să căutăm modalități pentru a face boxul mai sigur și să implementăm programe de prevenție. Mauricio Sulaiman, președintele WBC
În urma acestor tragedii, s-a decis că luptele din Federația de Box din Pacificul de Est vor avea maximum 10 runde.