Șoc în boxul japonez Încă un sportiv a murit la nici 24 de ore de la decesul unui alt boxer » Ce s-a întâmplat

Hiromasa Urakawa este al doilea sportiv japonez care a decedat în mai puțin de 24 de ore.

Ieri, 9 august, Shigetoshi Kotari și-a pierdut viața după ce a fost diagnosticat cu un hematom subdural.

Hiromasa Urakawa a decedat la vârsta de 28 de ani. Acesta a luptat, pe 2 august, cu Yoji Saito și a fost învins prin knockout.

Hiromasa Urakawa și-a pierdut viața

După anunțul decesului lui Shigetoshi Kotari, Comisia Japoneză de Box a anunțat că și Hiromasa Urakawa și-a pierdut viața după ce a fost doborât în timpul unei lupte. Ambii sportivii au fost diagnosticați cu un hematom subdural, potrivit marca.com.

După meciul pierdut în fața lui Yoji Saito, Urakawa a fost internat de urgență la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Inițial, sportivul japonez a părut că se simte mai bine, dar, în cele din urmă, acesta a decedat.

Organizația Mondială de Box a condoleanțe familiei și prietenilor sportivului.

Regretăm profund această pierdere. Este un accident în ring care ne obligă pe toți să continuăm să căutăm modalități pentru a face boxul mai sigur și să implementăm programe de prevenție. Mauricio Sulaiman, președintele WBC

În urma acestor tragedii, s-a decis că luptele din Federația de Box din Pacificul de Est vor avea maximum 10 runde.

