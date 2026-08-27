Incredibilul caz Barcola Transfer făcut! Suma uluitoare plătită de Liverpool pentru rezerva de la PSG și naționala Franței

PSG și Liverpool au ajuns la un acord. Bradley Barcola, 23 de ani, va juca pe Anfield Road pentru o sumă care depășește cu mult 100 de milioane de euro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bradley Barcola nu mai voia să continue la Paris Saint-Germain. După Mondialul în care a înscris trei goluri și a pasat decisiv o dată, a refuzat prelungirea contractului (expiră în 2028).

Barcola la Liverpool: sumă fixă 117 milioane. Plus multe bonusuri

Din acel moment, a ieșit din lotul lui Luis Enrique, nejucând niciun minut în nicio competiție.

Acum, conflictul cu PSG s-a terminat, clubul francez a ajuns la un acord cu Liverpool pentru transferul său.

117 milioane de euro este suma fixă, plus alte 22 de milioane sub formă de bonusuri, anunță The Athletic.

140 de milioane de euro este suma totală prezentată de L’Equipe, cel mai scump transfer al unui jucător din Ligue 1 care pleacă în străinătate

Va semna pe Anfield Road un contract pe cinci sezoane, până pe 30 iunie 2031.

Barcola, rezervă la club și națională, transfer de peste 100 de milioane

O tranzacții de proporții uimitoare, pentru că Barcola nu este titular nici la PSG, nici la naționala Franței.

Cumpărat de parizieni în 2023 de la Lyon, pentru 45 de milioane, extrema în vârstă de 23 de ani a jucat bine și foarte bine, dar nu atât încât să-l îndepărteze din primul „11” pe Kvaratskhelia. Nici pe Doue.

Barcola, în finala mică la CM 2026: Franța - Anglia 4-6. Foto: Imago

A avut și meciuri în care a apărut în formula de start, însă Luis Enrique nu îi asigura decât în anumite cazuri un loc de titular. La fel, fostul selecționer francez Didier Deschamps.

La națională, a evoluat în total de 28 de ori, cu 6 goluri și 3 pase decisive.

La echipa de club, pe Parc des Princes, a avut însă cifre mai bune.

76 de goluri a influențat Barcola (39 de reușite, 37 de assisturi) în 155 de meciuri jucate în toate competițiile la PSG

În acest moment, are o cotă de 90 de milioane, conform Transfermarkt. Dar Liverpool plătește din prima clipă 27 de milioane în plus. La care se vor adăuga alte milioane.

Barcola devine cel mai scump jucător vândut de PSG și al doilea în topul achizițiilor all-time al lui Liverpool.

13 trofee a cucerit Barcola în trei sezoane la PSG, inclusiv două Ligi ale Campionilor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport