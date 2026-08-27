Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux

Radoslaw Piesiewicz, 45 de ani, președintele Comitetului Olimpic Polonez, reținut astăzi la Varșovia de agenții de la Combaterea Criminalității.

Acuzat de corupție. Ce a primit de la șeful bursei de criptomonede ZondaCrypto, oferindu-i la schimb toate echipele olimpice. Ce oficiali polonezi au mai fost „cumpărați”.

ZondaCrypto, în centrul altui mare scandal, s-a prăbușit. Sponsoriza și cluburile de fotbal la care joacă români.

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O veste a șocat Polonia. Radoslaw Piesiewicz, 45 de ani, din 22 aprilie 2023 președintele Comitetului Olimpic local, a fost arestat de agenții de la Combaterea Criminalității Cibernetice, la cererea Parchetului Național, au dezvăluit site-ul Wirtualna Polska și postul TVN24.

Operațiunea a avut loc joi dimineață, chiar în casa oficialului din Varșovia.

Piesiewicz ar fi primit un ceas de 40.000 de euro și excursii de lux. Ce a dat la schimb

Totul este legat de scandalul de corupție în care este implicat și Piesiewicz, acuzat că a primit un ceas de aur alb Patek Philippe Calatrava evaluat la 40.000 de euro, plus excursii de lux și cazări la hoteluri scumpe.

Cine i-ar fi făcut cadourile? Ținta numărul unu în acest dosar de corupție este Przemyslaw Kral, proprietarul bursei de criptomonede ZondaCrypto, prăbușită în 2026 din cauza marilor probleme cu justiția.

Piesiewicz i-a oferit la schimb Comitetul Olimpic (PKOI). ZondaCrypto a devenit anul trecut sponsor principal al PKOI și al echipelor olimpice poloneze, iar sediul PKOI a fost redenumit ZondaCrypto.

Piesiewicz nu e singur. Fost premier și alt oficial important „cumpărați”. Anchetă majoră

Șeful sportului de la Varșovia nu a fost unicul atras de Kral cu astfel de cadouri scumpe:

Fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki și președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor, Tomasz Chrostny, ar fi și ei printre liderii polonezi aflați pe lista lui Kral.

ZondaCrypto a intrat în atenția autorităților financiare la începutul lui 2026, când clienții bursei s-au plâns că au dificultăți la retragerea fondurilor.

În aprilie, Parchetul Regional din Katowice a declanșat o anchetă pentru fraudă și spălare de bani împotriva ZondaCrypto, care s-a prăbușit. Kral ar fi fugit din țară, refugiindu-se în Israel.

80,8 milioane de euro este estimarea inițială a pierderilor ZondaCrypto

Bursa de criptomonede, sponsorul cluburilor la care joacă români

ZondaCrypto a fost implicată mult și în fotbal. A avut contracte cu Atalanta și AS Monaco, dar și cu cluburi poloneze.

Internaționalul Bogdan Racovițan, fundaș central la Rakow, a jucat și la Euro 2024. Foto: Imago

Printre ele, Pogon Szczecin și Rakow Czestochowa. La prima formație joacă portarul Valentin Cojocaru. La a doua, stoperul Bogdan Racovițan.

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