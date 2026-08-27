Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux
Radoslaw Piesiewicz, președintele Comitetului Olimpic Polonez. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Șeful sportului, arestat! Președintele Comitetului Olimpic, acuzat de corupție: ceas de 40.000 de euro și excursii de lux

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 12:47
  • Radoslaw Piesiewicz, 45 de ani, președintele Comitetului Olimpic Polonez, reținut astăzi la Varșovia de agenții de la Combaterea Criminalității. 
  • Acuzat de corupție. Ce a primit de la șeful bursei de criptomonede ZondaCrypto, oferindu-i la schimb toate echipele olimpice. Ce oficiali polonezi au mai fost „cumpărați”. 
  • ZondaCrypto, în centrul altui mare scandal, s-a prăbușit. Sponsoriza și cluburile de fotbal la care joacă români.
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O veste a șocat Polonia. Radoslaw Piesiewicz, 45 de ani, din 22 aprilie 2023 președintele Comitetului Olimpic local, a fost arestat de agenții de la Combaterea Criminalității Cibernetice, la cererea Parchetului Național, au dezvăluit site-ul Wirtualna Polska și postul TVN24.

Operațiunea a avut loc joi dimineață, chiar în casa oficialului din Varșovia.

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Piesiewicz ar fi primit un ceas de 40.000 de euro și excursii de lux. Ce a dat la schimb

Totul este legat de scandalul de corupție în care este implicat și Piesiewicz, acuzat că a primit un ceas de aur alb Patek Philippe Calatrava evaluat la 40.000 de euro, plus excursii de lux și cazări la hoteluri scumpe.

Cine i-ar fi făcut cadourile? Ținta numărul unu în acest dosar de corupție este Przemyslaw Kral, proprietarul bursei de criptomonede ZondaCrypto, prăbușită în 2026 din cauza marilor probleme cu justiția.

Piesiewicz i-a oferit la schimb Comitetul Olimpic (PKOI). ZondaCrypto a devenit anul trecut sponsor principal al PKOI și al echipelor olimpice poloneze, iar sediul PKOI a fost redenumit ZondaCrypto.

Piesiewicz nu e singur. Fost premier și alt oficial important „cumpărați”. Anchetă majoră

Șeful sportului de la Varșovia nu a fost unicul atras de Kral cu astfel de cadouri scumpe:

  • Fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki și președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor, Tomasz Chrostny, ar fi și ei printre liderii polonezi aflați pe lista lui Kral. 

ZondaCrypto a intrat în atenția autorităților financiare la începutul lui 2026, când clienții bursei s-au plâns că au dificultăți la retragerea fondurilor.

În aprilie, Parchetul Regional din Katowice a declanșat o anchetă pentru fraudă și spălare de bani împotriva ZondaCrypto, care s-a prăbușit. Kral ar fi fugit din țară, refugiindu-se în Israel.

80,8 milioane de euro
este estimarea inițială a pierderilor ZondaCrypto

Bursa de criptomonede, sponsorul cluburilor la care joacă români

ZondaCrypto a fost implicată mult și în fotbal. A avut contracte cu Atalanta și AS Monaco, dar și cu cluburi poloneze.

Internaționalul Bogdan Racovițan, fundaș central la Rakow, a jucat și la Euro 2024. Foto: Imago Internaționalul Bogdan Racovițan, fundaș central la Rakow, a jucat și la Euro 2024. Foto: Imago
Internaționalul Bogdan Racovițan, fundaș central la Rakow, a jucat și la Euro 2024. Foto: Imago

Printre ele, Pogon Szczecin și Rakow Czestochowa. La prima formație joacă portarul Valentin Cojocaru. La a doua, stoperul Bogdan Racovițan.

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