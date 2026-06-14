Australia - Turcia 2-0 Ce surpriză! Naționala lui Calhanoglu, învinsă! » Brazilia și Maroc au împărțit punctele. Scoția, victorie cu Haiti

Brazilia și Maroc au remizat, scor 1-1, iar Scoția a învins-o pe Haiti, scor 1-0.

Australia a trecut de Turcia cu scorul de 2-0, în al doilea meci al grupei D.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Brazilia și Maroc s-au mai întâlnit o singură dată într-o partidă oficială, la Campionatul Mondial din 1998, scor 3-0, în faza grupelor.

Brazilia - Maroc 1-1

Au marcat: Vinicius Junior (32)/Saibari (21)

Haiti - Scoția 0-1

A marcat: McGinn (28)

Australia - Turcia 2-0

Au marcat: Irankunda (27), Metcalfe (75)

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

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