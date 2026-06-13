Anunț important despre Lukic Președintele lui U Cluj, după golul bosniacului la Mondial: „A fost extrem de deschis la negocieri și a semnat”

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre golul marcat de Jovo Lukic (27 de ani) la Campionatul Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul „studenților” a marcat în minutul 21 al partidei cu Canada, scor 1-1, din prima etapă a turneului final.

Radu Constantea, despre golul marcat de Lukic: „ Ne-am bucurat foarte mult”

Întrebat despre reușita vârfului bosniac, Radu Constantea l-a lăudat pe Lukic și a vorbit despre cum a reacționat vestiarul lui U Cluj la aflarea veștii că acesta a fost titular.

„Ne-am bucurat foarte mult pentru Jovo. A avut un sezon excepțional la noi, a fost golgheterul Ligii 1, apoi a fost convocat la nașionala Bosniei.

Aseară, când am văzut primul 11, am fost extrem de bucuroși. Acel gol a fost o mare realizare pentru el și cred că a intrat în istoria naționalei Bosniei, dar și a clubului nostru, pentru că e primul marcator la un Campionat Mondial”, a spus Constantea, la Prima Sport.

Constantea, anunț important: „ I-am prelungit contractul lui Lukic”

Întrebat dacă U Cluj îl va putea păstra pe Lukic în continuare, Radu Constantea a anunțat că atacantul bosniac și-a prelungit contractul cu „șepcile roșii”.

„Am reușit în luna aprilie să prelungim contractul cu el pe încă 3 sezoane. Adică de la începutul acestui sezon, din 1 iulie, el mai are contract contract pe 3 ani.

L-am apreciat foarte mult, a fost extrem de deschis la negocieri și a semnat această prelungire. Putea să rămână în ultimul an de contract și să fie o presiune mai mare pentru club.

Nu există clauză de reziliere. Sunt multe echipe care s-au interesat înaintea meciului de aseară, dar nu a avut o ofertă concretă în ultimele zile. Singura ofertă concretă a fost în luna februarie, iar suma a fost undeva la 2 milioane de euro.

Împreună cu el am considerat că e mai bine să încheiem sezonul. Vom vedea. Din perspectiva bugetului nostru nu suntem obligați să vindem vreun jucător.

A fost o mărire salarială, dar nu una substanțială. I-am oferit niște bonusuri în plus, pentru că știam că vor veni oferte”, a mai spus Constantea.

Dacă va veni o ofertă bună pentru jucător și club vom sta la masă și vom decide ce e mai bine. (n.r. dacă ar refuza o nouă ofertă de 2 milioane de euro) Absolut! Pentru că a avut evoluții foarte bune din februarie, a fost golgheterul campionatului şi acum a fost convocat la Mondial. Radu Constantea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport