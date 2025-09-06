Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara  au pariat că va primi cartonaș galben

Bruno Henrique (34 de ani), atacantul lui Flamengo, și-a aflat pedeapsa după audierile de joi din scandalul pariurilor sportive.

Fratele, cumnata şi verişoara fotbalistului au fost implicați!

Fapta lui Bruno Henrique datează din 2023, când Flamengo a jucat cu Santos în etapa 31 din prima ligă braziliană.

Bruno Henrique și-a aflat pedeapsa

La acea vreme, brazilianul a fost acuzat că a luat un cartonaș galben intenționat pentru a favoriza pariorii apropiați lui, relatează ca.sports.yahoo.com.

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a descoperit că fratele, cumnata şi verişoara fotbalistului au deschis un cont pe un site de pariuri înaintea meciului şi au mizat pe primirea unui „galben” de către Bruno Henrique.

Atacantul lui Flamengo a fost sancționat în prelungirile reprizei secunde, după ce a comis un fault. Mai mult, acesta a fost eliminat după mai multe proteste la adresa arbitrului.

Acum, atacantul celor de la Flamengo a fost suspendat 12 meciuri și a primit o amendă de 11.000 de dolari.

Decizia a fost luată joi la Tribunalul Superior al Justiţiei Sportive (STJD), suspendarea venind pentru „violarea eticii sportive”, care i-ar putea aduce între 2 și 6 luni de închisoare.

Fotbalistul a fost acuzat în baza articolelor 243 și 243-A din Codul Brazilian de Justiție Sportivă (CBJD) care fac referire la „acționarea într-o manieră necinstită sau frauduloasă cu scopul de a influența rezultatul unui meci, eveniment sau echivalentul”.

Bruno Henrique, acuzat și de fraudă sportivă în același caz

Curtea de Justiție a Districtului Federal l-a acuzat pe atacantul brazilian și de fraudă sportivă în cadrul aceluiași caz.

Una dintre probe a fost obținută de Poliția Federală de pe telefonul mobil al fratelui lui Bruno Henrique, Wander Nunes Júnior.

Poliția a găsit o conversație între cei doi în care discutau, cu două luni înainte de meciul cu Santos, despre cartonașele galbene ale jucătorului de la Flamengo.

Wander: „Unchiule, ai două cartonașe în campionat?”

„Unchiule, ai două cartonașe în campionat?” Bruno Henrique : „Da”

: „Da” Wander: „Când îți spun să iei al treilea, sună-ne, da?”

„Când îți spun să iei al treilea, sună-ne, da?” Bruno Henrique: „Împotriva lui Santos”

1 milion de euro valorează Bruno Henrique, conform Transfermarkt

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport