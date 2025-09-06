Gloria Bistrița - Storhamar 29-26 Vicecampioana României debutează cu victorie în EHF Champions League +12 foto
Gloria Bistrița FOTO FB
Handbal

Gloria Bistrița - Storhamar 29-26 Vicecampioana României debutează cu victorie în EHF Champions League

alt-text Ștefan Neda , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 21:02
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 21:15
  • Gloria Bistrița - Storhamar 29-26. Bistrițencele obțin victoria în primul meci disputat din această ediție a EHF Champions League, în grupa B.

Cea mai bună marcatoare a echipei pregătite de Carlos Viver a fost Danila So Delgago (23 de ani), cu 9 reușite.

Cazul banderola de la națională Veteranii Stanciu și Răzvan Marin și-au impus punctul de vedere »  Rațiu nu a mai fost căpitan și cu Canada
Citește și
Cazul banderola de la națională Veteranii Stanciu și Răzvan Marin și-au impus punctul de vedere » Rațiu nu a mai fost căpitan și cu Canada
Citește mai mult
Cazul banderola de la națională Veteranii Stanciu și Răzvan Marin și-au impus punctul de vedere »  Rațiu nu a mai fost căpitan și cu Canada

Gloria Bistrița, debut cu victorie în EHF Champions League

Bistrița a început duelul mai bine decât Storhamar, reușind să conducă cu scorul de 9-5. Deși Poveda Arcos a primit cartonașul roșu, gruparea pregătită de Carlos Viver a menținut o diferență constantă de minim 3 goluri și a intrat la cabine cu scorul de 15-12.

Debutul reprizei secunde a aparținut norvegiencelor, care au redus diferența la numai un gol. Storhamar a reușit să restabilească egalitatea, în minutul 41, la scorul de 17-17.

Elevele lui Carlos Viver au revenit în joc și în minutul 50 aveau un avantaj de 2 goluri. Gloria Bistrița a rămas în avantaj și a câștigat 29-26.

La sfârșitul partidei, Carlos Viver și-a felicitat jucătoarele pentru victoria obținută și își îndreaptă atenția spre următoarele partide pe care echipa va trebui să le dispute în EHF Champions League.

„Vreau să felicit echipa Storhamar pentru munca depusă, a trebuit să muncim foarte mult pentru această victorie.

Felicit și echipa mea, pentru că a luptat până în ultimul minut.

Avem mult respect pentru Storhamar, iar acum trebuie să ne pregătim foarte bine pentru meciurile următoare”, a declarat Carlos Viver, antrenorul celor de la Gloria Bistrița, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Galerie foto (12 imagini)

Gloria Bistrița 1.jpg Gloria Bistrița 2.jpg Gloria Bistrița 3.jpg Gloria Bistrița 4.jpg Gloria Bistrița 5.jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Programul celor de la Gloria Bistrița în EHF Champions League

  • DVSC Schaeffler (deplasare, 13 septembrie)
  • Metz (acasă, 28 septembrie)
  • Gyor (deplasare, 4 octombrie)
  • Esbjerg (acasă, 25 octombrie)
  • Buducnost (deplasare, 2 noiembrie)
  • Borussia Dortmund (acasă, 9 noiembrie)
  • Borussia Dortmund (deplasare, 16 noiembrie)
  • Buducnost (acasă, 10 ianuarie)
  • Esbjerg (deplasare, 17 ianuarie)
  • Gyor (acasă, 24 ianuarie)
  • Metz (deplasare, 7 februarie)
  • DVSC Schaeffler (acasă 14 februarie)
  • Storhamar (deplasare, 21 februarie)

Tot în Champions League debutează și CSM București, duminică, de la 15:00, în deplasare la Ikast.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria
Alte sporturi
15:50
România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria
Citește mai mult
România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat
Campionatul Mondial
15:40
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat
Citește mai mult
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
gloria bistrita handbal feminin liga campionilor handbal feminin EHF Champions League storhamar
Știrile zilei din sport
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Înot
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Citește mai mult
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Tenis
16:56
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Citește mai mult
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Europa League
10:40
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Citește mai mult
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:40
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
17:15
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
18:12
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Stranieri
13:18
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Citește mai mult
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Baschet
12:13
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Citește mai mult
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share