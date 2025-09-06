Gloria Bistrița - Storhamar 29-26 Vicecampioana României debutează cu victorie în EHF Champions League

Gloria Bistrița - Storhamar 29-26. Bistrițencele obțin victoria în primul meci disputat din această ediție a EHF Champions League, în grupa B.

Cea mai bună marcatoare a echipei pregătite de Carlos Viver a fost Danila So Delgago (23 de ani), cu 9 reușite.

Gloria Bistrița, debut cu victorie în EHF Champions League

Bistrița a început duelul mai bine decât Storhamar, reușind să conducă cu scorul de 9-5. Deși Poveda Arcos a primit cartonașul roșu, gruparea pregătită de Carlos Viver a menținut o diferență constantă de minim 3 goluri și a intrat la cabine cu scorul de 15-12.

Debutul reprizei secunde a aparținut norvegiencelor, care au redus diferența la numai un gol. Storhamar a reușit să restabilească egalitatea, în minutul 41, la scorul de 17-17.

Elevele lui Carlos Viver au revenit în joc și în minutul 50 aveau un avantaj de 2 goluri. Gloria Bistrița a rămas în avantaj și a câștigat 29-26.

La sfârșitul partidei, Carlos Viver și-a felicitat jucătoarele pentru victoria obținută și își îndreaptă atenția spre următoarele partide pe care echipa va trebui să le dispute în EHF Champions League.

„Vreau să felicit echipa Storhamar pentru munca depusă, a trebuit să muncim foarte mult pentru această victorie.

Felicit și echipa mea, pentru că a luptat până în ultimul minut.

Avem mult respect pentru Storhamar, iar acum trebuie să ne pregătim foarte bine pentru meciurile următoare”, a declarat Carlos Viver, antrenorul celor de la Gloria Bistrița, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Programul celor de la Gloria Bistrița în EHF Champions League

DVSC Schaeffler (deplasare, 13 septembrie)

Metz (acasă, 28 septembrie)

Gyor (deplasare, 4 octombrie)

Esbjerg (acasă, 25 octombrie)

Buducnost (deplasare, 2 noiembrie)

Borussia Dortmund (acasă, 9 noiembrie)

Borussia Dortmund (deplasare, 16 noiembrie)

Buducnost (acasă, 10 ianuarie)

Esbjerg (deplasare, 17 ianuarie)

Gyor (acasă, 24 ianuarie)

Metz (deplasare, 7 februarie)

DVSC Schaeffler (acasă 14 februarie)

Storhamar (deplasare, 21 februarie)

Tot în Champions League debutează și CSM București, duminică, de la 15:00, în deplasare la Ikast.

