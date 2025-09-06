Albinele au provocat haos! FOTO. Un meci a fost întrerupt după ce un roi de insecte a invadat terenul » Cum s-au protejat jucătorii +9 foto
Meci întrerupt de albine
Albinele au provocat haos! FOTO. Un meci a fost întrerupt după ce un roi de insecte a invadat terenul » Cum s-au protejat jucătorii

George Neagu
Publicat: 06.09.2025, ora 16:04
Actualizat: 06.09.2025, ora 16:04
  • Un meci de fotbal din Tanzania a fost întrerupt după ce un roi de albine a ajuns pe teren, toate persoanele de pe stadion fiind nevoite să se adăpostească.

Totul s-a întâmplat în meciul dintre City FC Abuja și JKU FC în Babati, Tanzania, care s-a disputat într-un turneu de pregătire.

Un meci din Tanzania a fost întrerupt din cauza unui roi de albine

Meciul a fost întrerupt în minutul 78 după ce un roi de albine a invadat terenul, scrie thesun.co.uk.

Jucătorii, arbitrii, copiii de mingi și cameramanii au fost nevoiți să se ascundă pentru a nu fi înțepați.

Meci din Tanzania întrerupt de albine (2).jpg
Meci din Tanzania întrerupt de albine (2).jpg

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului

Fostul jucător al Barcelonei, Dani Alves, a fost înțepat de o viespe într-o situație asemănătoare în timp ce juca pentru Sao Paolo în 2019.

Fază similară în sferturile Indian Wells din 2024

În timpul meciului din sferturile de la Indian Wells 2024 dintre Carlos Alcaraz și Daniil Medvedev, un roi de albine a intrat pe teren.

În timp ce se afla la serviciu în game-ul al treilea al partidei cu Zverev, Carlos Alcaraz a fost atacat de acele albine.

Ibericul a încercat inițial să le îndepărteze cu racheta, dar după ce a fost înțepat s-a adăpostit pentru a putea scăpa.

„Am văzut niște albine în jur, dar am crezut că sunt doar câteva, nu prea multe. Dar am văzut cerul şi erau mii zburând, unele erau lipite de părul meu, altele veneau spre mine. A fost o nebunie. Am încercat să stau departe de ele, dar a fost imposibil”, a precizat Carlos Alcaraz.

Meciul a fost întrerupt preț de peste o oră și jumătate, perioadă în care a fost chemat un apicultor pentru a putea rezolva problema.

Alcaraz nu a avut probleme în a câștiga meciul, victoria venind după doar o oră și 19 minute de joc, scor 6-3, 6-1.

